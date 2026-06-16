Головная боль может быть не просто усталостью: когда пора идти к неврологу

Мигрень остается одним из самых плохо изученных заболеваний, при котором до сих пор не существует универсального способа избавления от боли. О том, почему не стоит доверять разрекламированным методам терапии, рассказал в беседе с NewsInfo врач-невролог Павел Фролов.

Ранее сообщалось, что в России от мигрени страдают около тридцати миллионов человек. При этом специалисты отмечают, что избыточный прием обезболивающих препаратов может привести к серьезным осложнениям, вызывая лекарственно-индуцированную головную боль.

"Вся фармация направлена на купирование боли, которая длится больше недели-двух. Другого пока ничего нет. Мигрень еще не до конца изучена. То, что что в России какой-то прорыв по ее лечению, я в этом не очень уверен", — отметил Фролов.

Эксперт подчеркнул, что мигрень сопровождает человечество на протяжении всей истории, поэтому ожидать мгновенного решения проблемы не стоит. Самолечение в таких случаях часто оказывается неэффективным, так как реакция организма на внешние раздражители строго индивидуальна. Многим людям приходится корректировать образ жизни, чтобы снизить риски появления новых приступов.

Отвечая на вопрос о применении инъекций ботокса для снятия боли, врач предупредил, что это допустимо, но не является панацеей. В медицинской практике бывают случаи, когда попытки облегчить состояние приводят к обратному эффекту.

Важнее обращать внимание на ранние сигналы организма, например, когда немотивированные онемения или проблемы с памятью списываются на обычную усталость. Также при диагностике важно учитывать, как изменения погодных условий влияют на выраженность симптомов у метеочувствительных людей.

При систематических головных болях невролог настоятельно рекомендует не заниматься подбором препаратов по советам из интернета. Единственно верный путь — это прохождение комплексного обследования, включающего МРТ, и консультация у профильного специалиста. Если же пациент жалуется на комплексные проблемы, связанные с сосудистой реакцией, врачи часто советуют уделить внимание укреплению сосудов и общей адаптации организма.

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