Мир сжимается до туннеля: как мигрень искажает реальность

Мигрень — это не просто головная боль, а сложное неврологическое состояние, которое может лишать человека сил и выбивать из привычного ритма жизни. Те, кто сталкивается с приступами, знают: боль бывает настолько интенсивной, что невозможно сосредоточиться на работе, общении или даже элементарных делах. При этом мигрень сопровождается не только болью, но и целым спектром симптомов — от тошноты и головокружения до проблем с памятью и зрением. Поэтому так важно вовремя обратиться за помощью и научиться управлять этим состоянием.

Что такое мигрень и чем она опасна

Приступы могут длиться часами или растягиваться на несколько дней. Для многих это не ограничивается только болью — мигрень влияет на когнитивные функции, вызывает "туман" в голове, делает мышление замедленным и мешает сосредоточиться. Люди часто жалуются на искажения зрения, туннельное зрение, повышенную чувствительность к свету и звукам.

По данным журнала Американской медицинской ассоциации, мигренью страдает более 10% населения планеты. У некоторых людей с возрастом приступы ослабевают, но у других мигрень может впервые проявиться даже в зрелом возрасте.

Триггеры, которых стоит остерегаться

Каждый организм реагирует по-своему, но специалисты выделяют несколько наиболее частых факторов, способных спровоцировать приступ:

алкоголь и напитки с кофеином;

определённые медикаменты или их чрезмерное употребление;

добавки в еде (например, глутамат натрия, аспартам);

нерегулярный сон;

физическое перенапряжение;

сильные запахи и мигающий свет;

стресс;

резкие изменения погоды.

Некоторые триггеры легко исключить: заменить обычный кофе на безкофеиновый, отказаться от красного вина. Но в других случаях нужна дополнительная работа над образом жизни. Так, людям с "стрессовой мигренью" помогают дыхательные практики, регулярные физические нагрузки или тай-чи.

Почему важно лечение

Когда головные боли становятся регулярными и мешают нормальной жизни, откладывать визит к врачу нельзя. Лечение снижает частоту приступов и позволяет человеку вернуться к полноценной активности.

"Если мы сможем вылечить головную боль человека и уменьшить общее количество головных болей, у него будет больше дней, когда у него не будет когнитивных нарушений из-за мигрени", — сказала доцент неврологии Шайна Й. Сангинетти.

По словам невролога Оливии Бегассе де Дхем, без терапии мигрень мешает учёбе, работе и даже обычному общению. Она также подчёркивает, что нелеченные приступы повышают риск депрессии, бессонницы и социальной изоляции — состояний, напрямую связанных с когнитивными нарушениями.

Какие препараты помогают

Если изменения образа жизни не дают результата, врач может подобрать медикаменты. Среди наиболее часто применяемых средств:

Обезболивающие — аспирин, ибупрофен и другие препараты, доступные без рецепта. Триптаны — действуют на болевые пути в мозге, выпускаются в таблетках, уколах и спреях. Ласмидитан — новое средство в таблетках, которое может вызвать сонливость. Инъекции ботокса — неожиданное, но эффективное решение для некоторых пациентов.

Выбор лекарства зависит от тяжести и частоты приступов. Самостоятельно назначать себе терапию нельзя — только врач сможет определить, что подойдёт именно вам.

Связь мигрени с мозгом

Часто пациенты отмечают, что во время приступа "мысли путаются", а решения даются с трудом. Исследования подтверждают: когнитивные трудности занимают второе место по степени изнуряющего воздействия после боли. Однако эксперты подчёркивают: несмотря на то, что мигрень связана со структурными изменениями мозга, доказательств того, что она вызывает деменцию или необратимые повреждения, нет.

"Не существует установленных долгосрочных когнитивных нарушений, связанных с мигренью", — подчеркнул профессор неврологии Питер Годсби.

Специалисты уверяют: мозговой туман и проблемы с памятью носят временный характер и исчезают вместе с приступом.

Мигрень — это заболевание, которое требует внимания. Игнорировать его нельзя, ведь речь идёт не только о боли, но и о психическом здоровье, социальной активности и когнитивных функциях. Помощь врача, подбор терапии и работа над образом жизни помогают уменьшить частоту приступов и вернуть контроль над ситуацией.