Мир сжимается до туннеля: как мигрень искажает реальность
Мигрень — это не просто головная боль, а сложное неврологическое состояние, которое может лишать человека сил и выбивать из привычного ритма жизни. Те, кто сталкивается с приступами, знают: боль бывает настолько интенсивной, что невозможно сосредоточиться на работе, общении или даже элементарных делах. При этом мигрень сопровождается не только болью, но и целым спектром симптомов — от тошноты и головокружения до проблем с памятью и зрением. Поэтому так важно вовремя обратиться за помощью и научиться управлять этим состоянием.
Что такое мигрень и чем она опасна
Приступы могут длиться часами или растягиваться на несколько дней. Для многих это не ограничивается только болью — мигрень влияет на когнитивные функции, вызывает "туман" в голове, делает мышление замедленным и мешает сосредоточиться. Люди часто жалуются на искажения зрения, туннельное зрение, повышенную чувствительность к свету и звукам.
По данным журнала Американской медицинской ассоциации, мигренью страдает более 10% населения планеты. У некоторых людей с возрастом приступы ослабевают, но у других мигрень может впервые проявиться даже в зрелом возрасте.
Триггеры, которых стоит остерегаться
Каждый организм реагирует по-своему, но специалисты выделяют несколько наиболее частых факторов, способных спровоцировать приступ:
- алкоголь и напитки с кофеином;
- определённые медикаменты или их чрезмерное употребление;
- добавки в еде (например, глутамат натрия, аспартам);
- нерегулярный сон;
- физическое перенапряжение;
- сильные запахи и мигающий свет;
- стресс;
- резкие изменения погоды.
Некоторые триггеры легко исключить: заменить обычный кофе на безкофеиновый, отказаться от красного вина. Но в других случаях нужна дополнительная работа над образом жизни. Так, людям с "стрессовой мигренью" помогают дыхательные практики, регулярные физические нагрузки или тай-чи.
Почему важно лечение
Когда головные боли становятся регулярными и мешают нормальной жизни, откладывать визит к врачу нельзя. Лечение снижает частоту приступов и позволяет человеку вернуться к полноценной активности.
"Если мы сможем вылечить головную боль человека и уменьшить общее количество головных болей, у него будет больше дней, когда у него не будет когнитивных нарушений из-за мигрени", — сказала доцент неврологии Шайна Й. Сангинетти.
По словам невролога Оливии Бегассе де Дхем, без терапии мигрень мешает учёбе, работе и даже обычному общению. Она также подчёркивает, что нелеченные приступы повышают риск депрессии, бессонницы и социальной изоляции — состояний, напрямую связанных с когнитивными нарушениями.
Какие препараты помогают
Если изменения образа жизни не дают результата, врач может подобрать медикаменты. Среди наиболее часто применяемых средств:
- Обезболивающие — аспирин, ибупрофен и другие препараты, доступные без рецепта.
- Триптаны — действуют на болевые пути в мозге, выпускаются в таблетках, уколах и спреях.
- Ласмидитан — новое средство в таблетках, которое может вызвать сонливость.
- Инъекции ботокса — неожиданное, но эффективное решение для некоторых пациентов.
Выбор лекарства зависит от тяжести и частоты приступов. Самостоятельно назначать себе терапию нельзя — только врач сможет определить, что подойдёт именно вам.
Связь мигрени с мозгом
Часто пациенты отмечают, что во время приступа "мысли путаются", а решения даются с трудом. Исследования подтверждают: когнитивные трудности занимают второе место по степени изнуряющего воздействия после боли. Однако эксперты подчёркивают: несмотря на то, что мигрень связана со структурными изменениями мозга, доказательств того, что она вызывает деменцию или необратимые повреждения, нет.
"Не существует установленных долгосрочных когнитивных нарушений, связанных с мигренью", — подчеркнул профессор неврологии Питер Годсби.
Специалисты уверяют: мозговой туман и проблемы с памятью носят временный характер и исчезают вместе с приступом.
Мигрень — это заболевание, которое требует внимания. Игнорировать его нельзя, ведь речь идёт не только о боли, но и о психическом здоровье, социальной активности и когнитивных функциях. Помощь врача, подбор терапии и работа над образом жизни помогают уменьшить частоту приступов и вернуть контроль над ситуацией.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru