Истребители МиГ-31БМ российского производства могут стать основным вызовом для американских F-16, которые планируется поставить на Украину, сообщает польское издание Komputer Swiat.

Согласно материалу, ожидается, что F-16 появятся на Украине в ближайшие недели. Некоторые эксперты полагают, что наибольшую опасность для них будут представлять именно МиГ-31, оснащенные высокоэффективными ракетами Р-37.

Автор статьи отмечает, что российские вооруженные силы недавно получили новую партию усовершенствованных МиГ-31БМ. Он подчеркивает превосходство российского самолета над западным аналогом по дальности полета боеприпасов, даже при условии оснащения F-16 ракетами AIM-120.

Журналист предполагает, что в скором времени станет ясно, произойдут ли воздушные столкновения в небе над Украиной и кто одержит в них верх.

В 2023 году Нидерланды и Дания приняли решение о поставке F-16 украинским вооруженным силам. На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники в настоящий момент осуществляют отправку истребителей на Украину, прибытие которых ожидается летом текущего года.

