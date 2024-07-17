Истребители МиГ-31БМ российского производства могут стать основным вызовом для американских F-16, которые планируется поставить на Украину, сообщает польское издание Komputer Swiat.
Согласно материалу, ожидается, что F-16 появятся на Украине в ближайшие недели. Некоторые эксперты полагают, что наибольшую опасность для них будут представлять именно МиГ-31, оснащенные высокоэффективными ракетами Р-37.
Автор статьи отмечает, что российские вооруженные силы недавно получили новую партию усовершенствованных МиГ-31БМ. Он подчеркивает превосходство российского самолета над западным аналогом по дальности полета боеприпасов, даже при условии оснащения F-16 ракетами AIM-120.
Журналист предполагает, что в скором времени станет ясно, произойдут ли воздушные столкновения в небе над Украиной и кто одержит в них верх.
В 2023 году Нидерланды и Дания приняли решение о поставке F-16 украинским вооруженным силам. На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники в настоящий момент осуществляют отправку истребителей на Украину, прибытие которых ожидается летом текущего года.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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