Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ.
Как сообщает Минобороны, в ходе внезапной военной проверки частей и соединений ТОФ летчики-истребители морской авиации выполнили роль нарушителя, который должен был скрытно проникнуть в зону ответственности флота.
Американский эксперт: Госдолг США скоро приведет к обесцениванию доллара
Текущая ситуация с государственным долгом США в скором времени приведет к обесцениванию доллара. Об этом заявил председатель американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Антироссийские санкции разбудили "спящего гиганта"
Антироссийские санкции, наложенные странами Запада, разбудили "спящего гиганта", и совсем скоро мир столкнется с непредвиденными последствиями. Об этом написали известные экономические обозреватели Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.