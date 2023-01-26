Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом пишет польская пресса.

"Весной прошлого года Польша передала Украине определенное количество МиГ-29. Передача осуществлялась комбинированным способом: отдельно — крылья, отдельно — фюзеляж", — пишет Dziennik gazeta prawna.

Ранее Польша намеревалась передать украинским националистом МиГ-29 целиком, но предварительную договоренность заблокировали на уровне руководства НАТО.