Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом пишет польская пресса.
"Весной прошлого года Польша передала Украине определенное количество МиГ-29. Передача осуществлялась комбинированным способом: отдельно — крылья, отдельно — фюзеляж", — пишет Dziennik gazeta prawna.
Ранее Польша намеревалась передать украинским националистом МиГ-29 целиком, но предварительную договоренность заблокировали на уровне руководства НАТО.
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