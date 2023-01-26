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  • Опубликована сегодня в 12:07

Польша передала Украине МиГ-29 в разобранном виде

Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Об этом пишет польская пресса.

"Весной прошлого года Польша передала Украине определенное количество МиГ-29. Передача осуществлялась комбинированным способом: отдельно — крылья, отдельно — фюзеляж", — пишет Dziennik gazeta prawna.

Ранее Польша намеревалась передать украинским националистом МиГ-29 целиком, но предварительную договоренность заблокировали на уровне руководства НАТО.

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