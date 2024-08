Заместитель директора Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Лев Рябев опроверг утверждения о том, что участники советского атомного проекта подвергались репрессиям в случае неудачи испытания первого отечественного атомного заряда.

Рябев, который в 1986-1989 годах руководил атомной отраслью СССР, заявил, что не нашел документов, подтверждающих преследование участников проекта. Он привел пример Льва Альтшуллера, который открыто высказывал свои мнения по генетике и кадровой политике, но не подвергся репрессиям благодаря защите Юлия Харитона, главного конструктора проекта.

Рябев подчеркнул, что главное для руководства проекта было то, что человек делает дело, а не его политические взгляды. Он также отметил, что Берия доверял Курчатову, Харитону и другим руководителям проекта, и что они брали на себя ответственность за результаты своей работы.

Курчатов, научный руководитель советского атомного проекта, был примером такого подхода. Он всегда докладывал Сталину и Берии правду, даже если это было тяжело, и брал на себя ответственность за сложные задачи. Рябев напомнил, что Курчатов первым садился за пульты управления пуском ядерных реакторов и осматривал радиоактивные блочки после неполадок на первом промышленном реакторе.

Рябев резюмировал, что мифы о репрессиях в отношении участников атомного проекта в случае неудачи - это только мифы, и что в реальности они были полностью исключены.

Успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы.

