Как не попасть впросак на кухне: разбираем популярные мифы о готовке из социальных сетей

Не все кулинарные советы и хитрости, которые распространяются в соцсетях, на самом деле эффективны. Некоторые из них могут даже поставить вас в неловкое положение перед гостями.
Испаряется ли алкоголь?
Некоторые повара добавляют алкоголь в блюда, полагая, что он испарится в процессе готовки, придавая блюду особый вкус. Однако исследование американских ученых показало, что алкоголь не испаряется полностью, а частично впитывается в мясо.
Промывать макароны или нет?
Эта кулинарная практика зависит от конечной цели. Например, при приготовлении пасты макароны промывать не следует. Вода смоет крахмал, который помогает соусу лучше держаться на пасте, и блюдо будет выглядеть не так аппетитно.
Молоко в омлете
Добавление молока не делает омлет более пышным. Секрет пышного омлета заключается в правильном приготовлении яиц. Омлет нужно готовить на слабом огне, чтобы белок постепенно поднимался и создавал нужную текстуру.
Соль для быстрого закипания
Добавление соли в воду действительно ускоряет процесс закипания, но всего на один градус. Такой незначительный эффект может привести к пересоленному блюду.
Фото: flickr.com/Kanko* (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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