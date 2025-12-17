40 лет — время перемен: как кризис среднего возраста заставляет женщин пересматривать свою жизнь и отношения

Женщины часто первыми инициируют развод после 40 лет, и одной из причин этому является внутренний дискомфорт и переоценка жизни, связанная с кризисом среднего возраста. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала семейный психолог и гештальт-терапевт Ольга Коновалова.

Кризис среднего возраста и его влияние на отношения

Коновалова пояснила, что кризис среднего возраста накладывается на этапы семейного цикла и создает значительную эмоциональную нагрузку. Женщины сталкиваются с этим состоянием раньше мужчин, что делает их более склонными к изменениям в семейных отношениях. В этот период происходит переоценка жизни и собственных ценностей, что может привести к желанию изменить текущие обстоятельства.

"Да, есть такая статистика, и чаще всего инициаторами являются женщины. Женщины раньше начинают ощущать чувство дискомфорта. Если мы рассматриваем возраст, это примерно 40 лет, это как бы серединка плюс-минус, поэтому это где-то примерно 37-40, плюс где-то 40-43, вот так вот примерно. Вот эти шесть лет — это очень сложный период для отношений", — объяснила психолог.

Это возраст, когда женщинам приходится сталкиваться с личными и семейными вызовами одновременно, что усиливает напряжение в отношениях.

Эмоциональная нагрузка и сложность переходного периода

Семейный психолог отметила, что в возрасте около 40 лет женщины начинают переосмысливать свою жизнь, карьеру, личные цели и ожидания от отношений. Этот период может быть наполнен внутренними конфликтами и разочарованиями, что иногда приводит к желанию разорвать отношения, чтобы начать что-то новое или избавиться от эмоционального дискомфорта.

Коновалова добавила, что не всегда такие изменения происходят безболезненно для отношений. Нередко кризис среднего возраста приводит к росту напряжения в паре, что может стать одной из причин разводов.