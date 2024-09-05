Шакшука на завтрак: простое и питательное блюдо из яиц, томатов и перца для яркого начала дня

Шакшука — традиционное блюдо, популярное в арабских странах. Благодаря сбалансированному составу белков, жиров и углеводов, это идеальный вариант для сытного завтрака. Хотя шакшука готовится дольше, чем обычная глазунья или омлет, время, потраченное на подготовку ингредиентов, полностью оправдывается её вкусом.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Помидоры без кожуры — 2 шт.;
- Репчатый лук — 1/2 шт.;
- Болгарский перец — 1 шт.;
- Копчёная паприка — по вкусу;
- Соль, перец, кинза — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте овощи мелкими кусочками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, добавьте овощи и тушите на слабом огне. Приправьте солью и специями.
- Сделайте три углубления в овощной смеси и вбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте 10-15 минут.
- Готовую шакшуку посыпьте измельчённой кинзой. Традиционно блюдо подаётся в сковороде и едят его с подсушенной питой.
Фото: flickr. com/cyclonebill (CC BY-SA 2.0 license)
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