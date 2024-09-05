Шакшука на завтрак: простое и питательное блюдо из яиц, томатов и перца для яркого начала дня

В течении года существенно вырос спрос на онлайн-учёбу с репетиторами. Суммарно речь идёт об увеличении востребованности данного вида услуг на 18%, при этом эта опция сейчас актуальна почти для 16% российских школьников, приводят оперативные данные аналитики сервиса "Авито Услуги".