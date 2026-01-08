Ваш пляжный рай таит опасность: какие морские хищники поджидают туристов у берегов Египта и Турции

Отдых на морских курортах Ближнего Востока для россиян традиционно ассоциируется с теплым морем и высоким уровнем сервиса, однако за внешним благополучием скрываются риски, о которых туристы задумываются не всегда. Опасность может представлять не только климат, но и богатая морская фауна, с которой отдыхающие сталкиваются у самого берега. Об этом сообщает РИА Новости, подготовившее обзор потенциальных угроз на популярных курортах региона.

Египет: Красное море и его обитатели

Красное море отличается высоким биоразнообразием и насчитывает более 40 видов акул. Большинство из них не подплывают к берегу, однако тигровая, большая белая и акула-мако считаются потенциально опасными. В июне 2023 года жертвой нападения тигровой акулы в районе общественного пляжа Хургады стал 23-летний россиянин, что вновь привлекло внимание к вопросам безопасности.

Помимо акул, угрозу могут представлять мурены с токсичной слизью, рыбы-хирурги с острыми шипами, а также бородавчатки и крылатки, яд которых крайне опасен. Скаты, включая электрических, обычно неагрессивны, но контакт с ними может привести к серьезным травмам. Египетские власти рекомендуют не носить яркую одежду при купании и не выбрасывать пищевые отходы в море.

ОАЭ: минимальные риски и жара

В Объединенных Арабских Эмиратах морская фауна считается одной из самых спокойных в регионе. Представители туристической отрасли отмечают отсутствие случаев нападения акул и крайне низкую вероятность встречи с опасными животными в курортных зонах.

"В ОАЭ очень спокойная фауна. Акулы в ОАЭ не кусают вообще. Случаев не было до сих пор", — заявил представитель Dubai Relax Tours Дмитрий Калашников.

По его словам, основной риск для туристов связан с экстремальной жарой, особенно летом, когда температура воздуха достигает +55 градусов, а морская вода прогревается до +38. В таких условиях тепловой удар становится главной угрозой.

Турция: черепахи и сезонные ограничения

Турецкие пляжи в целом считаются безопасными, однако и здесь есть свои особенности. В Черном море туристы чаще всего сталкиваются с медузами, а в Средиземном — с морскими черепахами вида caretta caretta. Летом зафиксированы как минимум четыре случая укусов отдыхающих, включая ребенка, что связано с периодом кладки яиц.

С мая по сентябрь на 21 пляже Турции действует запрет на ночное купание для защиты черепах-логгерхедов. Нарушение этого правила в 2025 году карается штрафом более 557 тысяч лир. Акулы у берегов Турции встречаются редко, а смертельных случаев не фиксировалось с 1960-х годов.

Израиль: акулы и медузы

У средиземноморского побережья Израиля в 2025 году неоднократно наблюдали акул, в том числе вблизи купающихся. Весной произошел трагический случай нападения на дайвера, завершившийся гибелью человека. Осенью у берегов была замечена китовая акула, не представляющая опасности для людей.

Дополнительную угрозу летом создают медузы, которые в июне-июле образуют плотные скопления у побережья. Их яд способен вызывать ожоги и сильное жжение кожи, а в отдельных районах токсичные частицы присутствуют прямо в воде, что существенно осложняет купание и отдых.