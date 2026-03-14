Удобрения на садовом столе
© Мария Круглова is licensed under public domain
Арсений Громов Опубликована вчера в 23:47

Урожай под угрозой: как геополитическая буря на Ближнем Востоке меняет рацион всей планеты

Обострение конфликта на Ближнем Востоке создало угрозу глобального продовольственного кризиса из-за блокировки логистических маршрутов через Ормузский пролив. Нарушение цепочек поставок привело к дефициту карбамида — ключевого азотного удобрения, необходимого для сельскохозяйственных работ по всему миру. Согласно аналитике, в Персидском заливе заблокировано около 1,1 миллиона тонн удобрений и сырья, что уже спровоцировало рост цен более чем на 40 процентов. Ситуация осложняется тем, что перебои произошли в активный сезон посевных работ в северном полушарии.

Логистический коллапс и дефицит сырья

Ормузский пролив, через который проходит существенная доля мирового экспорта карбамида, оказался фактически отрезанным от стабильного судоходства. Корпус стражей исламской революции установил жесткий контроль над проходом судов, что привело к срыву транспортировки примерно половины из 2,1 миллиона тонн удобрений, планировавшихся к отправке за двухнедельный период. По данным компании Kpler, критический объем продукции, включая 570 тысяч тонн азотной составляющей, остается заблокированным в акватории Персидского залива.

Зависимость аграрных экономик Южной Азии от поставок из региона Залива делает ситуацию критической. Такие страны, как Индия, Бангладеш, Таиланд и Индонезия, критически зависят от импорта удобрений из Омана, Катара и Саудовской Аравии. Ограничения на доступ к проливу подрывают энергетическую безопасность этих рынков, так как через этот же коридор транспортируется до 30 процентов мирового объема сжиженного природного газа.

Американская федерация фермерских хозяйств уже официально обратилась к действующей администрации президента с предостережением о масштабах проблемы. Производство мочевины и аммиака в странах Персидского залива обеспечивает почти половину мирового рынка, а сокращение этого предложения неминуемо ведет к долгосрочным структурным перекосам. В текущих условиях любой искусственный барьер в проливе становится драйвером глобальной инфляции продовольствия.

Масштабное сокращение производства

Нехватка природного газа, вызванная перебоями в поставках, вынудила производителей удобрений по всему региону снизить мощности или полностью остановить заводы. Катарская компания QAFCO приостановила работу предприятия, годовая выработка которого достигала 5,6 миллиона тонн карбамида. Аналогичные меры принимают предприятия в Индии, где предписано снизить потребление газа на треть, а также в Пакистане и Бангладеш.

Аналитики из компании CRU подтверждают, что стоимость удобрений на рынке уже скакнула на 40 процентов. Поскольку азотные соединения лежат в основе производства половины объема продовольственных товаров во всем мире, подобные изменения мгновенно отражаются на себестоимости базовых культур. Отсутствие сырья в сезон посева в северном полушарии напрямую угрожает урожайности ключевых продуктов питания, включая рис.

В Международном исследовательском институте продовольственной политики предупреждают, что рост цен на энергоресурсы, неразрывно связанный с кризисом на Ближнем Востоке, запустит цепную реакцию. Азотные заводы крайне энергоемки, а стоимость газа является определяющим фактором их рентабельности. Без нормализации ситуации с поставками газа производственные цепочки окажутся в состоянии глубокого кризиса.

Последствия для мирового сельского хозяйства

Эксперты и представители международных организаций выражают опасения относительно долгосрочной устойчивости мировой аграрной системы. Вероника Най, старший экономист Института удобрений США, отметила тяжесть текущего сценария.

"Ситуация будет намного хуже, чем в 2022 году", — заявила специалист.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио указывает на то, что даже временные колебания цен на удобрения несут разрушительный эффект. Особенно серьезно пострадают регионы Африки и Южной Азии, где покупательная способность фермеров ограничена, а доступ к современным агротехнологиям напрямую привязан к стоимости азота. Риск голода в этих регионах становится вполне реальной перспективой при сохранении текущих военных ограничений.

Любые попытки Тегерана контролировать проход по проливу создают дополнительное давление на мировую экономику. Поскольку через данный морской путь экспортируется около пятой части мировой нефти, сочетание дефицита удобрений с ростом цен на топливо может спровоцировать резкое сокращение площадей посевов. Продовольственная безопасность государств, ориентированных на импорт, оказалась заложником геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

