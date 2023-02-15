Министерство иностранных дел России выступило против выхода страны из Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», - отметили в министерстве.
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