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Мирошник: ВСУ расстреливают и грабят мирных жителей в Курской области
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В МИД РФ рассказали о мародерствах и преступлениях ВСУ в Курской области

Мирошник: ВСУ расстреливают и грабят мирных жителей в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сжигают, расстреливают и грабят дома мирных жителей в Курской области, которым удалось эвакуироваться. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.

"Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек", — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что даже был в таких домах и посещал их через несколько часов после нанесенного ВСУ по нему удара. Мирошник считает, что украинские военные из-за какой-то злости или звериной жестокости расстреливают и сжигают дома.

Кроме того, политик добавил, что в некоторых случаях ВСУ наносили удары по жилым постройкам снарядами, которые начинены зажигательными боеприпасами.

Фото: Facebook*/Operational Command "West"

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