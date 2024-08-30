Вооруженные силы Украины (ВСУ) сжигают, расстреливают и грабят дома мирных жителей в Курской области, которым удалось эвакуироваться. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
"Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек", — заявил российский дипломат.
Он подчеркнул, что даже был в таких домах и посещал их через несколько часов после нанесенного ВСУ по нему удара. Мирошник считает, что украинские военные из-за какой-то злости или звериной жестокости расстреливают и сжигают дома.
Кроме того, политик добавил, что в некоторых случаях ВСУ наносили удары по жилым постройкам снарядами, которые начинены зажигательными боеприпасами.
Фото: Facebook*/Operational Command "West"
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