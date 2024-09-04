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МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России
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В МИД сообщили о причастности Британии к ударам ВСУ дронами по России

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.

Там уточнили, что такие доказательства появились после того, как специалисты изучили подбитые дроны. Отмечается, что именно эти беспилотники применялись украинской армией в начале августа по Каменскому району Ростовской области.

Кроме того, в министерстве добавили, что британские компании, в которых настраивались дроны для дальнейших ударов по территории РФ, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической области.

В заявлении МИД РФ утверждается, что сборку вышеупомянутых беспилотников проводили в Киевской области, а их запуск осуществлялся недалеко от населенного пункта Славянск в ДНР.

Фото: commons.wikimedia.org/Skyeton

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