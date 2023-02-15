Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия работает над упрощением визового режима с 11 государствами. Об этом он сообщил во время выступления в Государственной думе России.

"Нами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки. Еще шесть, если не ошибаюсь, включая Индию и Индонезию, для облегченных условий, которые совсем простые", — подчеркнул министр.

Кроме того, Москва приступила к работе над снятием ограничений на выдачу электронных виз для порядка 70 дружественных государств.