Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, подверг критике европейскую бюрократию, которая, по его мнению, охвачена "военной истерией" в отношении конфликта на Украине.
Сийярто отметил, что в большинстве стран Евросоюза и среди брюссельских чиновников отсутствует реалистичная оценка ситуации. Он считает, что этот провоенный настрой ослепляет многих политиков и не позволяет им увидеть потенциальные опасности эскалации конфликта.
Министр выразил мнение, что некоторые западные страны рассматривают использование своего оружия для ударов по России как способ установления мира. Однако он подчеркнул, что такая оторванная от реальности точка зрения лишь затягивает конфликт и увеличивает человеческие страдания.
Сийярто также отметил, что увеличение поставок оружия Киеву приведет к большему числу жертв и дальнейшим разрушениям на Украине.
Фото: From Wikimedia Commons/ Cancillería del Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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