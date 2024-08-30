В МИД рассказали о жестоком обращении с украинскими военнопленными на Украине

Военнослужащие украинской армии, которые прошли украинский плен, жалуются на то, что к ним жестоко обращаются, а кормят их и перестают избивать только перед визитом проверяющих из Международного комитета красного креста (МККК) и ООН. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
"Я неоднократно встречался с людьми, которые оказались в плену украинских боевиков - то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях", - рассказал российский дипломат.
Он подчеркнул, что когда проверяющие из международных организаций покидали военнопленных, военные ВСУ сразу же начинали их избивать и морить голодом.
Мирошник добавил, что Москва на данный момент занимается документированием всех случаев жестокого обращения украинцев с российскими военнопленными.
Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard
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