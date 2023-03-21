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  • Опубликована сегодня в 18:54

В МИД РФ не удивились решению Великобритании поставить Украине снаряды с объединенным ураном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не удивлен решением Великобритании поставить киевскому режиму боеприпасы с объединенным ураном. Об этом сообщает ТАСС.

Действия Соединенного Королевства, считает дипломат, подрывает стабильность во всем мире. Лондон готов идти на нарушение норм международного права точно также, как это было в 1999 году в Югославии.

Напомним, ранее заместитель министерства обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что поставит Украине партию указанных боеприпасов.

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