Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не удивлен решением Великобритании поставить киевскому режиму боеприпасы с объединенным ураном. Об этом сообщает ТАСС.

Действия Соединенного Королевства, считает дипломат, подрывает стабильность во всем мире. Лондон готов идти на нарушение норм международного права точно также, как это было в 1999 году в Югославии.

Напомним, ранее заместитель министерства обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что поставит Украине партию указанных боеприпасов.