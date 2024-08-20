МИД России вызвал протест временной поверенной США из-за журналистов в Курской области

Во вторник, 20 августа, в МИД России вызвана временная поверенная в делах Соединенных Штатов в России Стефани Холмс, где ей завили протест из-за провокационных действий американских журналистов, которые незаконно пересекли границу и проникли на территорию Курской области и начали освещать деятельность ВСУ в российском регионе. Об этом говорится на сайте министерства.

"Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров", — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что издание The Washington Post (WP) опубликовало репортаж о жизни в Судже Курской области, в котором присутствовали американские журналисты в присутствии военнослужащих ВСУ.

Помимо американских журналистов, незаконно на территорию РФ проникли и итальянские журналисты. На них уже завели уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Фото: commons.wikimedia.org/Maksym Kozlenko