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МИД РФ ждет
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Захарова: ОБСЕ должна ответить на "позорный факт" американских обысков

МИД РФ ждет "гневных комментариев" от ОБСЕ по поводу обысков в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сообщениях о предстоящих обысках в домах американских граждан, сотрудничающих с российскими СМИ, согласно данным New York Times.

Она заявила в своем Telegram-канале, что ожидает резкого замечания от ОБСЕ к американским властям за отступление от демократических принципов.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих граждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения.

Захарова выразила надежду, что организации, такие как "Репортеры без границ", Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ, не промолчат по этому поводу.

Она уверена, что этот факт будет отражен в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Захарова также добавила, что недостаточно только пресс-релизов американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против президента Джо Байдена.

Ранее ФБР провело обыски у двух американских граждан, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.

Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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