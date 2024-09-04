МИД РФ: провокации в Приднестровье будут расцениваться как атака на РФ

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жестким заявлением: любые враждебные действия в отношении российских миротворцев и гражданского населения в Приднестровье будут рассматриваться как агрессия против Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в Приднестровье, помимо российских миротворческих сил, проживает свыше 220 тысяч граждан России. Она отметила, что любые провокации в этом регионе будут квалифицированы в соответствии с нормами международного права как нападение на Россию.

Захарова также обратила внимание на то, что в Молдавии звучат призывы к ликвидации российского военного присутствия в Приднестровье.

Дипломат задалась вопросом, знают ли представители молдавского руководства историю собственной страны и понимают ли, к каким последствиям могли бы привести события прошлых десятилетий.

Она настоятельно рекомендовала воздержаться от подобных авантюр, подчеркнув, что подобные инициативы могут исходить только от противников молдавской государственности и народа, стремящихся к его уничтожению.

Напомним, что Приднестровье, где большинство населения составляют русские и украинцы, еще до распада Советского Союза стремилось к независимости от Молдавии, опасаясь националистических настроений и возможного присоединения к Румынии.

В 1992 году, после неудачной попытки силового решения конфликта со стороны Молдавии, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Миротворческие силы, состоящие из российских, приднестровских, молдавских военнослужащих и военных наблюдателей от Украины, обеспечивают мир в зоне конфликта, неся службу на стационарных постах.

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