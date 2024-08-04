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Рябков заявил о невозможности односторонних уступок России Западу
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В МИДе не согласны с возможностью уступок России западным странам

Рябков заявил о невозможности односторонних уступок России Западу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1" исключил возможность односторонних уступок со стороны Москвы в контексте урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что такая практика осталась в прошлом и не будет применяться в будущем даже при наиболее благоприятном развитии отношений с Западом.

Рябков отметил, что достижение каких-либо соглашений возможно только на основе взаимной выгоды и учета интересов всех сторон. Он подчеркнул необходимость конструктивного диалога и отказа от попыток навязывания односторонних условий.

Напомним, что в июле США объявили о намерении разместить в Германии дальнобойное оружие. Президент России Владимир Путин в ответ предупредил о возможности прекращения моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности. Недавно Рябков также допустил размещение российских ракет с ядерными боеголовками в ответ на действия Запада.

Ранее российский дипломат критиковал планы Вашингтона и Берлина по размещению американского вооружения в Германии, называя их неразумными и обреченными на провал. Он предупредил о негативных последствиях такой политики для западных стран.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Press and Information Office

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