В России пригрозили Польше последствиями в случае сбития российских ракет над Украиной

Российская сторона даст конкретный и адекватный ответ в случае, если польская сторона решит перехватить ракеты ВС РФ над Украиной. Об в разговоре с РИА Новости сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

Он подчеркнул, что все дальнобойные средства поражения российской армией применяются на законных основаниях для того, чтобы нейтрализовать военные угрозы, которые исходят для РФ со стороны Украины.

Кроме того, Тяпкин напомнил о том, что ранее российская сторона неоднократно указывала на то, какие риски несет прямое участие западных стран в украинском конфликте на стороне Киева. По его словам, сейчас ни с одной стороной не введется никаких переговоров. Он подчеркнул, что позиция Москвы хорошо известна не только Варшаве, но и всему блоку Североатлантического альянса.

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на одном из украинских аэродромов по случаю прибытия истребителей F-16, в разговоре с журналистам сообщил, что проходят обсуждения с Польшей касательно их участия в сбитии ракет и над украинской территорией.

Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon