Российская сторона даст конкретный и адекватный ответ в случае, если польская сторона решит перехватить ракеты ВС РФ над Украиной. Об в разговоре с РИА Новости сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
Он подчеркнул, что все дальнобойные средства поражения российской армией применяются на законных основаниях для того, чтобы нейтрализовать военные угрозы, которые исходят для РФ со стороны Украины.
Кроме того, Тяпкин напомнил о том, что ранее российская сторона неоднократно указывала на то, какие риски несет прямое участие западных стран в украинском конфликте на стороне Киева. По его словам, сейчас ни с одной стороной не введется никаких переговоров. Он подчеркнул, что позиция Москвы хорошо известна не только Варшаве, но и всему блоку Североатлантического альянса.
Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на одном из украинских аэродромов по случаю прибытия истребителей F-16, в разговоре с журналистам сообщил, что проходят обсуждения с Польшей касательно их участия в сбитии ракет и над украинской территорией.
Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon
Политик Гёктюрк: покушение на Трампа связано с конфликтом на Украине
Целью покушения на 45-ого главу Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа было продление конфликта на Украине. Об этом российское агентство РИА Новости информировал турецкий аналитик Орчун Гёктюрк.
Депутат Рады Дубинский: Ермак хочет выставить Зеленского неадекватным
Андрей Ермак, занимающий пост руководителя офиса главы Украины, старается создать впечатление о президенте Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимире Зеленском как о неадекватном человеке. Об этом в мессенджере Telegram написал украинский журналист Александр Дубинский, который сейчас пребывает в следственном изоляторе.
Юрист Антон Палюлин призвал прерывать любой разговор с мошенниками
Звонит мошенник — срочно бросайте трубку: никаких разговоров, даже в шутку или из любопытства!
Верку Сердючку раскритиковали за русский язык на концерте в Днепре
На концерте в Днепре украинский певец Андрей Данилко, широко известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре неприятного инцидента.