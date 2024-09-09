Россия и страны Персидского залива обсуждают кризис на Украине и пути его урегулирования

В Эр-Рияде состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ, в котором приняли участие министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной политики, включая кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию. Министры иностранных дел стран ССАГПЗ и Сергей Лавров рассмотрели пути укрепления и развития отношений между Россией и Персидским заливом в различных областях.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы активизации совместной координации по региональным и международным вопросам, укрепления экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.

Стороны подчеркнули важность поддержки всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира. Встреча стала очередным шагом в развитии стратегического диалога между Россией и странами Персидского залива.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива является региональной организацией, объединяющей шесть арабских государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Организация была создана в 1981 году с целью укрепления экономического и политического сотрудничества между ее членами.

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