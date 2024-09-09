Россия и страны Персидского залива обсуждают кризис на Украине и пути его урегулирования

В Эр-Рияде состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ, в котором приняли участие министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной политики, включая кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию. Министры иностранных дел стран ССАГПЗ и Сергей Лавров рассмотрели пути укрепления и развития отношений между Россией и Персидским заливом в различных областях.
Кроме того, на встрече были затронуты вопросы активизации совместной координации по региональным и международным вопросам, укрепления экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.
Стороны подчеркнули важность поддержки всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира. Встреча стала очередным шагом в развитии стратегического диалога между Россией и странами Персидского залива.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива является региональной организацией, объединяющей шесть арабских государств: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Организация была создана в 1981 году с целью укрепления экономического и политического сотрудничества между ее членами.
Фото: flickr. com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)
Кобахидзе: временного поверенного в делах Украины отозвали из-за покупки стиральной машины
Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из страны по причине того, что он купил стиральные машины. Об этом сообщил премьер-министр кавказской республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга в понедельник.
На саммит БРИКС в Казани приглашен принц Саудовской Аравии
Россия направила официальное приглашение наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману для участия в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года
В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)