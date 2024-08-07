В МИД одним словом описали Украину из-за ее неудач на поле боя

Украина из-за неудач в зоне боевых действий представляет собой "загнанного шакала", который игнорирует нормы и принципы международного гуманитарного права. Такую характеристику дал посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник.
"Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас — это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны", — заявил Мирошник в эфире "Первого канала", комментируя попытки ВСУ прорваться в Курскую область.
Российский дипломат подчеркнул, что на данный момент Киев сильно поджимают со всех сторон, требуя сесть за стол переговоров. Из-за этого украинская сторона будет искать любые возможности для провокаций, так как добиться успеха на поле боя ВСУ не могут.
Кроме того, Мирошник добавил, что армия Украины уже давно потеряла инициативу в зоне боевых действий, поэтому теперь они будут пытаться воздействовать на общественное мнение и информационное пространство.
Во вторник, 6 августа, утром ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию России через Курскую область, однако они были остановлены силами ВС РФ и пограничников ФСБ. По данным Минобороны, в ходе боевых действий на границе украинская армия потеряла до 260 военных, а также свыше 50 единиц военной техники.
Фото: Facebook*/17th Kostiantyn Pestushko Tank Brigade
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