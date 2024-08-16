МИД КНР заявил о готовности укреплять взаимное доверие с РФ

Китай выразил готовность сотрудничать с Россией для укрепления взаимного доверия и постоянного развития отношений между странами, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Китая.

В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Китаем, а также начало года культуры обеих стран. Китай намерен работать с Россией, следуя консенсусу, достигнутому лидерами государств, чтобы укреплять доверие, расширять сотрудничество и развивать дружеские отношения. Это должно способствовать постоянному улучшению двусторонних связей.

Отвечая на вопрос о возможном визите премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию в ближайшее время, в министерстве отметили, что пока не располагают информацией, которую могли бы предоставить.

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