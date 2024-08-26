МИД Франции заявил, что не собирается комментировать арест создателя Telegram Павла Дурова

Министерство иностранных дел Франции воздержится от комментариев по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, выражая уважение к независимости судебной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве заявили, что в соответствии с принципами независимости судебной системы Франции правительство страны не может комментировать ситуацию с господином Дуровым.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при его выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, обладающий французским гражданством, находился в списке разыскиваемых лиц.

Судебные органы Франции, согласно данным местных СМИ, считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, включая отказ Telegram сотрудничать с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюремного заключения.

Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по вопросу задержания Дурова.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿