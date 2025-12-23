МИД и Минобороны Сирии в Москве: что обсуждают с российскими властями в ходе переговоров

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и глава Минобороны Сирии Мурхеф Абу Касра прибыли в Москву для проведения переговоров с российскими властями. Об этом сообщает агентство САНА.

Состав делегации и цели визита

В состав сирийской делегации также вошли сотрудники Главного разведывательного управления. Как указано в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства, целью визита является обсуждение двусторонних отношений между Сирией и Россией, а также ряда вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Ожидается, что переговоры охватят как политические, так и военные аспекты сотрудничества, включая вопросы безопасности и дальнейшую координацию действий в Сирии.

Москва и Дамаск поддерживают тесное партнерство, особенно в военной сфере, где Россия активно участвует в военных действиях на стороне сирийского правительства. Важным аспектом предстоящих переговоров, по мнению экспертов, могут стать вопросы восстановления и стабилизации ситуации в Сирии, а также продолжение совместных усилий по борьбе с террористическими группировками в регионе.