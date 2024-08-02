Как использовать микрозелень в блюдах: идеи приготовления

Микрозелень полна полезных питательных веществ, поэтому стоит больше употреблять ее в своем рационе.

Вот несколько идей, как использовать микрозелень в блюдах.

Салат из микрозелени

Создайте яркий салат, сочетая разные виды микрозелени, такие как руккола, горчица, редис и подсолнечник. Добавьте помидоры черри, огурец и вашу любимую заправку.

Песто с травами и микрозеленью

Смешайте микрозелень, такую как базилик, петрушка и кинза, с чесноком, орехами, сыром пармезан и оливковым маслом, чтобы получить уникальный песто. Перемешайте все до однородной консистенции.

Лаваш с микрозеленью

Создайте полезный ролл, намазав на него хумус или сливочный сыр, затем выложите слой микрозелени, нарезанную индейку и овощи. Заверните лаваш.

Омлет из микрозелени с козьим сыром

Взбейте яйца, вылейте их на раскаленную сковороду и добавьте горсть микрозелени, например, шпината или рукколы.

Как только яйца начнут схватываться, покрошите сверху немного козьего сыра и сложите омлет пополам.

Микрозелень и смузи из авокадо

В блендере смешайте микрозелень, авокадо, банан, греческий йогурт и немного меда для получения кремового и питательного зеленого смузи.

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