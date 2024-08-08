Ваша микроволновка кишит бактериями, которым нипочём СВЧ-облучение

Микроволновка обильно населена микроорганизмами, установили учёные из Университета Валенсии. Результаты первого исследования на эту тему опубликованы в Frontiers in Microbiology.
Ранее собственные "экосистемы"-микробиомы уже были обнаружены в кухонных приборах, таких как посудомоечные машины и кофемашины. Микроволновками учёные не интересовались, предполагая, что в них все микробы убиты СВЧ-облучением.
Микробиолог Альба Иглесиас из Университета Валенсии в Испании и её коллеги взяли мазки из 30 микроволновых печей, использующихся в домах, офисах и лабораториях, и везде нашли микробы. Образцы вырастили в чашках Петри и секвенировали их ДНК для определения видов.
Всего идентифицирован 101 штамм бактерий. Преобладают представители рода Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, которые обычно живут на коже человека и поверхностях, к которым люди часто прикасаются. Найдены также возбудители кишечных инфекций, включая Klebsiella и Brevundimonas.
Самое большое генетическое разнообразие бактерий обнаружено в лабораторных микроволновках: кроме вышеперечисленных, там найдены экстремофилы — микроорганизмы, способные выживать в самых суровых условиях вроде антарктических льдов, геотермальных источников или радиации.
"Вам не обязательно отправляться в очень экзотические — с географической точки зрения — места, чтобы обнаружить разнообразие микроорганизмов", — заметил микробиолог Мануэль Поркар из Университета Валенсии.
"Микроволновка — это не чистое, нетронутое место", — добавил он.
Но это и не рассадник заразы, от которого надо шарахаться. Мойте её так же регулярно, как остальные кухонные приборы и поверхности, посоветовал учёный.
Фото: Unsplash/Erik Mclean (Free to use under the Unsplash License)
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