Микроволновка микроволновке рознь: в чём разница

Микроволновые печи давно перестали быть исключительно устройством для разогрева еды. Сегодня на рынке можно найти десятки моделей, которые отличаются не только ценой, но и набором функций. Чтобы выбрать правильную технику, важно понимать, чем отличаются разные микроволновки.

Основные типы микроволновок

Соло

Самый простой вариант. Предназначен для разогрева и разморозки. Отличается доступной ценой и минимализмом. Подходит тем, кто использует печь лишь для базовых задач. С грилем

Такая модель оснащена дополнительным нагревательным элементом, который позволяет подрумянивать продукты. Это удобно для приготовления мяса, овощей и запеканок. С конвекцией

В печи встроен вентилятор, который равномерно распределяет горячий воздух. Функция превращает микроволновку в мини-духовку: можно выпекать пироги, готовить птицу и сложные блюда. Многофункциональные ("умные") печи

Совмещают несколько технологий: гриль, конвекцию, паровую обработку. Оснащены сенсорами, которые автоматически подбирают режим готовки. Подойдут для тех, кто хочет заменить сразу несколько кухонных приборов.

Отличия по мощности и объёму

Мощность печи варьируется от 600 до 1200 Вт и выше. Чем выше показатель, тем быстрее готовка. Но при этом возрастает расход электроэнергии. Объём камеры — от компактных 13-15 литров до полноразмерных 30-40 литров. Маленькие печи удобны для разогрева, большие — для приготовления целых блюд.

Удобство и дополнительные функции

Современные микроволновки оснащаются сенсорным управлением, программами автоматического приготовления, режимом блокировки от детей. В некоторых моделях предусмотрены технологии равномерного нагрева и поддержания тепла.

Как выбрать

Выбор зависит от потребностей семьи. Для студентов и офисных сотрудников достаточно модели "соло". Для любителей готовить подойдут печи с грилем или конвекцией. А тем, кто ценит универсальность и экономию места, стоит обратить внимание на многофункциональные варианты.

Практичность на кухне

Различия между микроволновыми печами не случайны: каждая из них решает свою задачу. Правильно подобранная модель делает жизнь проще, экономит время и помогает разнообразить рацион.