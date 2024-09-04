Омлет в микроволновке: просто смешайте ингредиенты - остальное печь сделает за вас сама

Омлет в микроволновой печи — это быстрое и лёгкое блюдо для завтрака. Приготовление занимает всего 10 минут, а рецепт подходит даже для студентов, холостяков и тех, кто не любит тратить много времени на готовку.
Классический рецепт омлета включает следующие ингредиенты:
- 5 яиц,
- 0,5 стакана молока,
- 20 грамм сливочного масла,
- 2-3 щепотки соли.
Процесс приготовления:
- Разбейте яйца в глубокой миске, добавьте соль и взбейте.
- Добавьте молоко и ещё раз хорошо взбейте.
- Смажьте посуду для запекания сливочным маслом и вылейте туда смесь.
- Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты при средней мощности.
- Перемешайте полуготовый омлет и поставьте ещё на 2-3 минуты.
Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи.
Экспериментируйте с добавками, такими как ветчина, сыр или другие ингредиенты, чтобы создать свой уникальный вкус омлета.
Фото: commons.wikimedia.org/ Valdavia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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