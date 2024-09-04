Омлет в микроволновке: просто смешайте ингредиенты - остальное печь сделает за вас сама

Омлет в микроволновке: прекрасный вариант для тех, кто утром очень спешит

Омлет в микроволновой печи — это быстрое и лёгкое блюдо для завтрака. Приготовление занимает всего 10 минут, а рецепт подходит даже для студентов, холостяков и тех, кто не любит тратить много времени на готовку.

Классический рецепт омлета включает следующие ингредиенты:

5 яиц,

0,5 стакана молока,

20 грамм сливочного масла,

2-3 щепотки соли.

Процесс приготовления:

Разбейте яйца в глубокой миске, добавьте соль и взбейте. Добавьте молоко и ещё раз хорошо взбейте. Смажьте посуду для запекания сливочным маслом и вылейте туда смесь. Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты при средней мощности. Перемешайте полуготовый омлет и поставьте ещё на 2-3 минуты.

Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи.

Экспериментируйте с добавками, такими как ветчина, сыр или другие ингредиенты, чтобы создать свой уникальный вкус омлета.

Фото: commons.wikimedia.org/ Valdavia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)