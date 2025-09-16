Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микроволновка
Микроволновка
© zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:36

Эти привычки убивают вашу микроволновку каждый день

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы

Эта техника давно стала привычной частью кухни. Но несмотря на простоту, многие до сих пор допускают ошибки, которые приводят к поломкам и ухудшают качество еды.

Посуда имеет значение

Главная ошибка — использование неподходящей посуды. Металлические предметы, посуда с золотистой или серебристой каймой, а также дешёвый пластик могут вызвать искры или выделение вредных веществ. Для микроволновки нужна только специальная стеклянная, керамическая или проверенная пластиковая тара.

Разогрев без крышки

Многие ставят еду в печь без крышки. В результате продукты пересыхают, а жирные брызги остаются на стенках. Это не только портит вкус, но и усложняет уход за техникой. Использование крышки или специальной плёнки решает проблему и сохраняет сочность еды.

Перегрев и неправильный режим

Разогрев на максимальной мощности кажется быстрым решением, но он часто портит продукты. Еда прогревается неравномерно, а часть питательных веществ теряется. Лучше использовать средний режим и уделить процессу немного больше времени.

Длительная работа "вхолостую"

Запуск микроволновки без содержимого опасен. Внутри камеры волны отражаются и перегревают саму печь, что может привести к поломке.

Повторное замораживание после разморозки

Некоторые размораживают продукты в микроволновке и снова отправляют их в морозильник. Это серьёзная ошибка: повторная заморозка ухудшает вкус и может быть небезопасной для здоровья.

Что стоит помнить

  1. Используйте подходящую посуду.
  2. Накрывайте еду, чтобы сохранить её вкус.
  3. Подбирайте правильный режим мощности.
  4. Не запускайте печь пустой.
  5. Планируйте разморозку, чтобы продукты не пришлось замораживать повторно.

Бережное использование

Соблюдение простых правил продлевает срок службы микроволновки и делает её использование безопасным. Тогда эта техника будет помогать каждый день, а не приносить неожиданные проблемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хозяйки отмечают: температура и освещение влияют на сохранность заготовок сегодня в 6:16

Где спрятать банки с заготовками, чтобы они не испортились

Домашние заготовки требуют правильных условий хранения. Узнайте, где в квартире лучше держать банки, чтобы они дольше сохраняли вкус и пользу.

Читать полностью » Диетологи объясняют, какие полезные вещества сохраняют консервированные овощи сегодня в 5:15

Почему диетологи не спешат запрещать консервированные овощи

Консервированные овощи сохраняют часть пользы, но могут содержать избыток соли и сахара. Диетологи объясняют, как выбирать такие продукты правильно.

Читать полностью » Депутаты хотят ввести онлайн-отчётность региональных операторов по капремонту сегодня в 4:19

Почему жильцы платят за ремонт, а дома снова разваливаются

Депутаты предложили усилить контроль за капитальным ремонтом: отчёты с фото и видео должны будут публиковаться на сайтах региональных операторов.

Читать полностью » В России отложен ввод 19% многоквартирных домов сегодня в 3:15

Кризис в строительстве: квартиры не продаются, а стройки откладываются

Каждая пятая квартира в новостройках России остаётся непроданной. Эксперты назвали причины и предложили меры поддержки отрасли.

Читать полностью » У певицы Лады Дэнс выявили долги за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД сегодня в 2:10

Квартира в центре Москвы и долги: певицу обвиняют в неуплате ЖКХ

У Лады Дэнс накопились долги за коммуналку и штрафы. СМИ сообщили о задолженности за квартиру в центре Москвы и неоплаченных постановлениях ГИБДД.

Читать полностью » В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью сегодня в 1:05

Умные счетчики могут изменить систему расчётов за коммуналку

Депутаты Госдумы предлагают внедрить «умные» датчики в систему ЖКХ. Инициатива направлена на повышение прозрачности и точности расчетов.

Читать полностью » Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону сегодня в 0:19

74 тысячи зданий подготовлены к зиме: как столица встретит холода

Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону: десятки тысяч зданий подготовлены, а на ТЭЦ созданы недельные резервы топлива.

Читать полностью » Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными вчера в 23:26

10 минут в день — и ванна сияет, как новая: проверенный алгоритм уборки

Даже самая дорогая бытовая химия не всегда справляется с налетом в ванной. А вот простые домашние рецепты очищают сантехнику до блеска.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Греция заблокировала инициативу ЕС о новых визовых ограничениях для россиян
Еда

Картофельный рулет с фаршем в духовке сохраняет сочность начинки при запекании
Авто и мото

"АвтоВАЗ" рассматривает локализацию производства в Египте и странах Магриба
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками "огромным подарком"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet