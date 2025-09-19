Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микроволновка
Микроволновка
© commons.wikimedia. org by MichalPL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:49

Микроволновка уже не та: функции, о которых вы даже не подозревали

Новые функции микроволновых печей помогают ускорить готовку и улучшить качество блюд

Микроволновка давно перестала быть прибором исключительно для разогрева ужина. Производители оснащают её новыми функциями, которые позволяют не только экономить время, но и улучшать качество блюд. Некоторые из них действительно меняют привычный уклад кухни.

Автоматические программы приготовления

Одна из самых востребованных новинок — автоматические режимы. Достаточно выбрать тип продукта и его вес, а техника сама подберёт время и мощность. Это исключает ошибки при готовке и делает результат предсказуемым.

Гриль и конвекция

Современные микроволновки могут заменить часть функций духовки. Режим гриля помогает подрумянить мясо или овощи, а конвекция обеспечивает равномерную прожарку. Для небольших кухонь это серьёзное преимущество — меньше приборов, больше пространства.

Размораживание по весу

Раньше разморозка требовала постоянного контроля: еда могла подогреться по краям и остаться замороженной внутри. Теперь встроенные сенсоры определяют вес и автоматически распределяют время, что делает процесс быстрым и безопасным для продукта.

Пароварка и здоровое питание

Некоторые модели получили функцию приготовления на пару. Это востребовано у тех, кто следит за питанием: овощи и рыба сохраняют вкус и витамины, а готовка занимает считанные минуты.

Умные сенсоры и управление

Новое поколение микроволновых печей оснащается датчиками влажности и температуры. Они контролируют процесс приготовления, предотвращая пересушивание блюд. Дополнительный плюс — возможность управления со смартфона, что особенно удобно в повседневной спешке.

Где функции действительно полезны

  • быстрый обед в офисе или студенческом общежитии;
  • компактная кухня, где важна универсальность техники;
  • семьи с детьми, где нужна простота и безопасность;
  • сторонники здорового питания и готовки на пару;
  • любители экономить время на бытовых процессах.

Микроволновка становится центром кухни

Функции современных микроволновок делают её не просто помощником, а универсальным прибором. Автоматические программы, гриль, конвекция и пароварка помогают готовить разнообразные блюда, а умные сенсоры заботятся о качестве. Такая техника способна заменить часть кухонных устройств и сделать повседневную жизнь проще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Третий отсек стиральной машины используют для предварительной стирки вчера в 22:28

Третий лишний? В стиральной машине этот отсек решает больше, чем думают

Многие даже не подозревают, что третий отсек стиральной машины скрывает полезные функции. Разбираем его назначение и правильное использование.

Читать полностью » Оптимальная частота чистки матраса — раз в 6 месяцев, при аллергии чаще вчера в 21:14

Матрас превращается в болотце: один неверный шаг — и плесень побеждает

Чистый и ароматный матрас — не роскошь, а основа здорового сна. Узнайте, как легко избавиться от пыли и запахов с помощью простых средств.

Читать полностью » Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов вчера в 20:23

Дом сияет чистотой, а воздух всё равно предаёт: откуда берётся тайный источник запаха

Ваш дом может пахнуть свежестью без химии! Узнайте простые и эффективные способы очистки воздуха и избавления от запахов.

Читать полностью » Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю вчера в 19:05

Полы блестят неделю без швабры: смесь шесть в одном ломает все правила уборки

Простая смесь из шести ингредиентов помогает сохранить полы чистыми целую неделю. Узнайте секретный рецепт и советы по его применению.

Читать полностью » Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара вчера в 18:58

Интернет смеялся, пока не попробовал: лайфхак с таблеткой для посуды покорил хозяек

Оказалось, что мыть решётки духовки можно без усилий и царапин. Узнайте простой способ с таблеткой и пакетом, который экономит время.

Читать полностью » Самостоятельный ремонт стен: удаление плесени, трещин и сколов вчера в 17:51

Плесень не уходит сама: если её не вычистить до корня, ремонт станет вечным

Плесень и отслаивающаяся краска портят не только вид, но и здоровье. Узнайте, как устранить проблему своими силами и предотвратить её повторение.

Читать полностью » Мытьё стен в квартире: пошаговая инструкция и лучшие средства вчера в 16:46

Стены хранят больше грязи, чем вы думаете: проверка на пыль ставит многих в тупик

Многие даже не догадываются, что стены требуют ухода. Узнайте, как быстро и безопасно избавиться от пятен и вернуть свежесть интерьеру.

Читать полностью » Пошаговая инструкция по чистке вентилятора в ванной — рекомендации экспертов вчера в 15:40

Серая пыль или белая чистота: почему решётка на потолке решает судьбу ремонта

Вентилятор в ванной может быть скрытым источником запаха и влаги. Узнайте, как быстро и просто вернуть ему эффективность и свежесть.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Tesla и LG Energy Solution представили батарею для Model YL с запасом хода 800 км
Красота и здоровье

Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением
Технологии

Microsoft встроила искусственный интеллект в "Блокнот" Windows 11
Спорт и фитнес

Комплекс для бёдер, ягодиц и корпуса: 12 минут для повышения гибкости и уменьшения напряжения
ДФО

Импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию снизился на 10 % за январь–август 2025 года
Культура и шоу-бизнес

В России вышел роман Виктора Пелевина "A Sinistra" из цикла Transhumanism inc.
Туризм

Врачи объяснили, как укрепить иммунитет ребёнка перед предстоящим путешествием
Наука

Астрономы впервые нашли доказательства существования ледяных планетезималей за пределами Солнечной системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet