Ошибки при покупке микроволновки, которые совершают почти все

Сегодня трудно представить кухню без микроволновой печи. Она экономит время, помогает быстро разогреть еду, разморозить продукты и даже приготовить полноценные блюда. Но из-за огромного выбора покупатели часто теряются и совершают ошибки, которые приводят к разочарованию.

На что обратить внимание при выборе

Мощность

Для разогрева достаточно 700-800 Вт, для полноценного приготовления блюд лучше 900-1000 Вт и выше.

Объём камеры

Маленькая печь на 15-20 литров подойдёт для одного человека, а для семьи лучше выбирать модели от 25 литров.

Функции

Соло-модели — только разогрев и разморозка.

С грилем — возможность подрумянивать продукты.

С конвекцией — альтернатива духовке.

Управление

Механическое проще и надёжнее, сенсорное — удобнее и современнее.

Внутреннее покрытие

Эмаль — простая в уходе, но менее долговечная. Нержавейка — более надёжна, но требует внимательного ухода.

Ошибки при покупке

Выбор самой дешёвой модели

Она может подойти для офиса или редкого использования, но в быту быстро станет неудобной из-за ограниченного функционала. Игнорирование размеров

Часто покупатели забывают измерить место на кухне и берут либо слишком громоздкую печь, либо наоборот — слишком маленькую. Погоня за лишними функциями

Конвекция и гриль нужны не всем. За них легко переплатить, а использоваться они будут редко. Невнимание к объёму камеры

В маленькой печи неудобно разогревать крупные блюда или использовать стандартные тарелки. Экономия на покрытии

Некачественное покрытие быстро портится и усложняет уход.

Советы экспертов

Перед покупкой стоит определить, для чего именно нужна микроволновка. Если только для разогрева — хватит простой модели. Если для готовки — стоит выбрать многофункциональную печь. Важно заранее рассчитать место на кухне и подумать о том, как часто будут использоваться дополнительные режимы.

Удобство и долгий срок службы

Грамотный выбор микроволновки избавит от разочарований и позволит технике служить долгие годы. Главное — учитывать реальные потребности семьи, а не ориентироваться только на цену или рекламу.