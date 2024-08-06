Стало известно, как выбрать микроволновку, которая грела бы еду, а не посуду

Некоторые продукты в микроволновке остаются холодными, при том что посуда нагревается до обжигающей температуры. Почему так, а не наоборот, как должно бы, NewsInfo.Ru узнало у коммерческого директора группы компаний "Риал-Трейд" Александра Горохова.

"От посуды зависит, — ответил он. — Это не неисправность микроволновки, а состав посуды такой хреновый".

"Там какой-то состав у неё такой, что нагревается именно не тело, а нагревается быстрее сама тарелка. Состав я не знаю, что там входит у них в состав. У "Икеи" были, у нас просто были тоже эти тарелки — жена все руки пообжигала, кошмар какой-то", — посетовал эксперт.

Он посоветовал использовать в микроволновке только специальную посуду для СВЧ — она не нагревается.

Собеседник издания затруднился порекомендовать какую-то модель микроволновой печи, лишённую такого недостатка — по его словам, у них у всех один и тот же принцип действия.