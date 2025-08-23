Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённый картофель
Запечённый картофель
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:38

Вкусный картофель за 10 минут: шефы делятся секретом идеального ужина

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут

Картофель в духовке — вкусно и сытно, но обычно требует не меньше часа. Французские шефы делятся трюком, который сокращает процесс до 10 минут. Всё, что нужно — обычная микроволновка, которая в большинстве домов работает только для разогрева.

Как это сделать

  1. Подготовка: тщательно вымойте картофель и обсушите.

  2. Проколы: сделайте несколько проколов вилкой — это нужно, чтобы выходил пар и клубень не лопнул.

  3. Обёртывание: заверните картофель в пищевую плёнку минимум в 3 слоя, чтобы создать эффект герметичной "печи".

  4. Приготовление: положите в микроволновку на максимальную мощность. Первые 5 минут — с одной стороны, затем переверните и готовьте ещё 5 минут. Крупным клубням может потребоваться на 1-2 минуты больше.

Готовность легко проверить ножом: если он свободно входит в середину — картофель готов.

Как подать

Такой быстрый "печёный" картофель можно превратить в полноценное блюдо:

  • добавить курицу, рыбу или яйцо для белка;

  • свежие или тушёные овощи;

  • йогуртовый соус или зелень.

За считанные минуты у вас готов сытный и полезный ужин, который не требует часов у плиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лечо по-венгерски с мясом: пошаговый рецепт с салом и паприкой сегодня в 17:24

Обычное лечо вас не насытит: мясная версия меняет всё

Лечо — любимое венгерское блюдо. Откройте для себя насыщенный рецепт лечо с колбасой, салом и яйцами, который удивит всю семью.

Читать полностью » Кофе натощак и выпечка на завтрак повышают риск онкологии ЖКТ — эксперт сегодня в 16:59

Хронический гастрит у каждого второго: какие привычки его запускают

Врач предупредила: привычка пить кофе натощак и завтракать фастфудом может обернуться гастритом и проблемами с кишечником. Чем заменить такие завтраки?

Читать полностью » Повидло для пирогов и вареников: как добиться правильной густоты и сохранить вкус зимой сегодня в 16:14

Одна ошибка — и повидло превращается в горечь: чего не прощают сладкие заготовки

Узнайте, какие ошибки в приготовлении повидла могут испортить вкус и как избежать ожогов. Откройте для себя два метода и научитесь готовить идеальное повидло!

Читать полностью » Овсяный хлеб помогает контролировать уровень сахара и снижает чувство голода сегодня в 15:06

Обычный белый хлеб крадёт фигуру, овсяный — помогает её держать: идеальный рецепт для стройности

Овсяный хлеб — находка для любителей здорового питания. Узнайте, как он помогает контролировать вес, улучшает здоровье и готовится легко.

Читать полностью » Заготовка томатов: замороженные кубики пюре сохраняют витамины и вкус сегодня в 14:49

Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов

Узнайте, как быстро и просто заморозить летние помидоры в удобные кубики, чтобы зимой наслаждаться их вкусом в супах, соусах и запеканках.

Читать полностью » Один помидор в день защищает сосуды и ускоряет снижение веса — эксперт сегодня в 14:44

Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день

Эндокринолог объяснил, как всего один помидор в день помогает похудеть, снизить давление и укрепить сердце. Но есть и противопоказания.

Читать полностью » Диетолог объяснил, как правильно сочетать фрукты для салата без вреда для здоровья сегодня в 14:41

Сладкое с кислым — взрыв для ЖКТ: что нельзя класть в один салат

Не все фруктовые салаты одинаково полезны. Диетолог объяснила, какие комбинации вызывают брожение и тяжесть, а какие действительно помогают пищеварению.

Читать полностью » Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог сегодня в 14:17

Опасность на тарелке: не соль, а скрытый натрий убивает сосуды

Кардиолог объяснил, почему полный отказ от соли может быть опасен. Настоящий вред для сердца несёт скрытый натрий из фастфуда и полуфабрикатов.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Авто и мото

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин
Спорт и фитнес

Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания
Красота и здоровье

Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию
Садоводство

Осенью садоводы могут нанести решающий удар по сорнякам
Дом

Проверенные способы убрать воск с одежды, мебели и пола — рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru