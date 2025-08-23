Вкусный картофель за 10 минут: шефы делятся секретом идеального ужина
Картофель в духовке — вкусно и сытно, но обычно требует не меньше часа. Французские шефы делятся трюком, который сокращает процесс до 10 минут. Всё, что нужно — обычная микроволновка, которая в большинстве домов работает только для разогрева.
Как это сделать
-
Подготовка: тщательно вымойте картофель и обсушите.
-
Проколы: сделайте несколько проколов вилкой — это нужно, чтобы выходил пар и клубень не лопнул.
-
Обёртывание: заверните картофель в пищевую плёнку минимум в 3 слоя, чтобы создать эффект герметичной "печи".
-
Приготовление: положите в микроволновку на максимальную мощность. Первые 5 минут — с одной стороны, затем переверните и готовьте ещё 5 минут. Крупным клубням может потребоваться на 1-2 минуты больше.
Готовность легко проверить ножом: если он свободно входит в середину — картофель готов.
Как подать
Такой быстрый "печёный" картофель можно превратить в полноценное блюдо:
-
добавить курицу, рыбу или яйцо для белка;
-
свежие или тушёные овощи;
-
йогуртовый соус или зелень.
За считанные минуты у вас готов сытный и полезный ужин, который не требует часов у плиты.
