микроволновка
микроволновка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:40

Кажется безобидно — а на самом деле опасно: запретные продукты для СВЧ

Врачи: металлическая и старая посуда в микроволновке может вызвать искры и повреждение техники

Микроволновые печи давно стали привычным помощником на кухне. Они экономят время, позволяют быстро разогреть ужин или разморозить продукты. Но вместе с этим остаются и вопросы: всё ли безопасно отправлять внутрь печи? Существуют предметы и продукты, которые лучше держать подальше от микроволн, иначе можно столкнуться с неприятностями — от ожогов до пожаров.

Почему стоит быть осторожнее

Несмотря на удобство микроволновки, специалисты предупреждают: не каждый контейнер, напиток или продукт подходит для быстрого нагрева. Иногда последствия оказываются непредсказуемыми — искры, разрушенные полезные свойства пищи или даже токсичные вещества в еде.

Что нельзя греть в микроволновке

1. Грудное молоко

Разогрев молока для ребёнка в микроволновке — плохая идея. Оно прогревается неравномерно: одни участки остаются холодными, другие становятся слишком горячими. Ребёнок может обжечься. Но куда серьёзнее то, что высокая температура разрушает ценные белки и снижает иммунную защиту, которую даёт грудное молоко.

2. Яйца

Попытка сварить яйцо в скорлупе в микроволновке обычно заканчивается взрывом. Пар скапливается под оболочкой и вырывается наружу с силой. Даже если яйцо не взорвётся сразу, при малейшем повреждении скорлупы оно может разлететься прямо в руках.

3. Мясо

Размораживание кусков мяса в микроволновке приводит к тому, что края начинают готовиться, а середина остаётся замороженной. В результате мясо прогревается неравномерно, и в нём сохраняются бактерии. Самый безопасный способ — переложить продукт с вечера из морозильника в холодильник.

4. Вода в стакане

В микроволновке вода может перегреться, не образовав пузырьков. Стоит чуть-чуть пошевелить стакан — и жидкость "взорвётся", обжигая руки и лицо. Чтобы избежать риска, лучше нагревать воду поэтапно, прерываясь каждые несколько секунд.

5. Пластиковые контейнеры

Даже с маркировкой "для микроволновки" пластик не всегда безопасен. При нагревании в пищу выделяются вещества, похожие по действию на эстрогены. Исследования показали, что подавляющее большинство пластиковых изделий после нагрева и мойки начинают выделять такие соединения.

6. Пенопластовые коробки

Пенополистирол, из которого делают контейнеры для еды навынос, при нагревании выделяет вредные вещества. Такой пластик легко размягчается и портит вкус продуктов.

7. Кружки и тарелки с позолотой

Старинная посуда с золотым или серебряным ободком красиво смотрится в шкафу, но в микроволновку её ставить нельзя. Металл отражает волны и вызывает искры, которые могут повредить технику.

8. Старые кружки

Кружки, сделанные десятки лет назад, иногда содержат свинец или другие тяжёлые металлы. При нагреве эти вещества способны попасть в напиток.

9. Термокружки

Металлические кружки-термосы блокируют прохождение микроволн. Жидкость внутри не нагреется, а сама техника может пострадать. Если кружка пластиковая, нужно проверить маркировку — не каждая подходит для СВЧ.

10. Контейнеры с металлическими элементами

Китайские коробочки для лапши с металлическими ручками кажутся удобными, но при нагреве могут вызвать искры и пожар. Перед тем как поставить еду в печь, лучше переложить её в другую посуду.

11. "Безопасная" пластиковая посуда

Даже новые контейнеры, которые производители называют безопасными для СВЧ, иногда ведут себя непредсказуемо. Они могут перегреваться, плавиться и выделять неприятный запах.

12. Вода в термосе

Попытка подогреть напиток в герметично закрытой ёмкости приводит к образованию пара, который давит на стенки. Риск — взрыв прямо в печи или при открытии крышки.

Микроволновка действительно облегчает жизнь, но использовать её стоит с умом. Лучше несколько раз подумать, прежде чем отправить внутрь посуду со старыми покрытиями, еду в пластике или напитки в термосах. Иногда проще выбрать традиционные способы нагрева — и сберечь и здоровье, и саму технику.

