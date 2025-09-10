Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:10

Забудьте про жирные сковородки — омлет теперь готовят по-другому

Омлет в микроволновке снижает калорийность и сохраняет витамины

Омлет — одно из самых простых и быстрых блюд, которое многие готовят на завтрак или лёгкий обед. Обычно его делают на сковороде, но есть способ ещё проще — воспользоваться микроволновкой. Такой вариант позволяет сократить время приготовления, уменьшить количество посуды и сделать блюдо менее калорийным.

В чём преимущества метода

Главное удобство — минимум хлопот. Не нужно раскалять сковороду и потом оттирать жир. Достаточно одной миски, в которой взбиваются яйца и в которой же всё готовится. Кроме того, готовить можно без масла или сливочного, что снижает калорийность блюда.

"Этот метод приносит реальные преимущества помимо скорости. Во-первых, меньше уборки, ведь вы пачкаете всего одну посуду", — написала автор Egna Perez на сайте Caring Minds United .

Есть и плюс для здоровья: микроволновка не требует высоких температур, а значит, снижается риск образования вредных соединений, которые могут возникать при жарке. При этом питательная ценность яиц сохраняется лучше.

Как приготовить омлет в микроволновке

  1. Разбейте яйца (2-3 штуки) в глубокую тарелку или кружку.

  2. Добавьте немного молока или холодной воды, щепотку соли.

  3. Взбейте смесь вилкой или венчиком.

  4. Вмешайте сыр или овощи, если хочется более сытный вариант.

  5. Поставьте ёмкость в микроволновку на 50 секунд при мощности 800-900 Вт.

  6. Проверьте готовность: края должны отходить от стенок, а середина оставаться слегка влажной.

  7. Если нужно, доведите до готовности импульсами по 10-15 секунд.

Этот метод хорош ещё и тем, что легко варьировать состав. В смесь можно добавить шпинат, помидоры, нежирный творог, зелень или даже кусочки ветчины. Такой подход делает блюдо не только вкуснее, но и полезнее.

Чем полезна готовка в микроволновке

По данным Healthline, короткое время приготовления и умеренные температуры позволяют сохранить больше витаминов по сравнению с жаркой или варкой. Исследования показали, что микроволновая обработка хорошо удерживает антиоксиданты в овощах и минимально влияет на ценность белковых продуктов. Правда, есть и исключения: например, некоторые соединения в чесноке при нагревании могут разрушаться.

Важно помнить о безопасности: использовать только термостойкую посуду, не готовить яйца в скорлупе, так как они могут взорваться, и оставлять еде немного времени "дойти" после выключения печи. Это сделает текстуру более равномерной.

Варианты начинок

  • Лёгкий: шпинат + помидоры + зелень.
  • Сырный: моцарелла + пармезан.
  • Белковый: нежирный творог + укроп.
  • Сытный: ветчина + сыр + перец.

Таким образом, микроволновка превращает классический омлет в удобное, быстрое и при этом более лёгкое блюдо. Для тех, кто ценит время и не хочет жертвовать вкусом, это отличный способ разнообразить рацион.

