Забудьте про жирные сковородки — омлет теперь готовят по-другому

Омлет — одно из самых простых и быстрых блюд, которое многие готовят на завтрак или лёгкий обед. Обычно его делают на сковороде, но есть способ ещё проще — воспользоваться микроволновкой. Такой вариант позволяет сократить время приготовления, уменьшить количество посуды и сделать блюдо менее калорийным.

В чём преимущества метода

Главное удобство — минимум хлопот. Не нужно раскалять сковороду и потом оттирать жир. Достаточно одной миски, в которой взбиваются яйца и в которой же всё готовится. Кроме того, готовить можно без масла или сливочного, что снижает калорийность блюда.

"Этот метод приносит реальные преимущества помимо скорости. Во-первых, меньше уборки, ведь вы пачкаете всего одну посуду", — написала автор Egna Perez на сайте Caring Minds United .

Есть и плюс для здоровья: микроволновка не требует высоких температур, а значит, снижается риск образования вредных соединений, которые могут возникать при жарке. При этом питательная ценность яиц сохраняется лучше.

Как приготовить омлет в микроволновке

Разбейте яйца (2-3 штуки) в глубокую тарелку или кружку. Добавьте немного молока или холодной воды, щепотку соли. Взбейте смесь вилкой или венчиком. Вмешайте сыр или овощи, если хочется более сытный вариант. Поставьте ёмкость в микроволновку на 50 секунд при мощности 800-900 Вт. Проверьте готовность: края должны отходить от стенок, а середина оставаться слегка влажной. Если нужно, доведите до готовности импульсами по 10-15 секунд.

Этот метод хорош ещё и тем, что легко варьировать состав. В смесь можно добавить шпинат, помидоры, нежирный творог, зелень или даже кусочки ветчины. Такой подход делает блюдо не только вкуснее, но и полезнее.

Чем полезна готовка в микроволновке

По данным Healthline, короткое время приготовления и умеренные температуры позволяют сохранить больше витаминов по сравнению с жаркой или варкой. Исследования показали, что микроволновая обработка хорошо удерживает антиоксиданты в овощах и минимально влияет на ценность белковых продуктов. Правда, есть и исключения: например, некоторые соединения в чесноке при нагревании могут разрушаться.

Важно помнить о безопасности: использовать только термостойкую посуду, не готовить яйца в скорлупе, так как они могут взорваться, и оставлять еде немного времени "дойти" после выключения печи. Это сделает текстуру более равномерной.

Варианты начинок

Лёгкий: шпинат + помидоры + зелень.

Сырный: моцарелла + пармезан.

Белковый: нежирный творог + укроп.

Сытный: ветчина + сыр + перец.

Таким образом, микроволновка превращает классический омлет в удобное, быстрое и при этом более лёгкое блюдо. Для тех, кто ценит время и не хочет жертвовать вкусом, это отличный способ разнообразить рацион.