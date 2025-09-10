Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жаркое из свинины в горшочках
Жаркое из свинины в горшочках
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:48

Контраст кухонного хаоса: микроволновка превращает простые продукты в шедевр, о котором забыли все

Горшочки в микроволновке с мясом и картофелем получаются сочными по рецепту кулинарных экспертов

Представьте: ароматное мясо с овощами, приготовленное за считанные минуты, без лишних хлопот на кухне. А если добавить грибы или перец — блюдо заиграет новыми красками! Этот рецепт горшочков в микроволновке станет вашим спасением в будни. Автор Юлия М делится им с нами.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Он превзойдет все ожидания — вкусно, сытно и невероятно просто. Идеально для тех, кто ценит время и хочет разнообразить меню. Понадобятся лишь самые доступные продукты, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты

  • Свинина: 400 г (или другое мясо без костей, с минимальным жиром)
  • Картофель: 4 шт.
  • Лук: 1 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Растительное масло: 3 ст. л.
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу (например, черный перец или итальянские травы)

Пошаговое приготовление

Помойте и очистите картофель, лук и морковь. Мясо промойте и обсушите. Нарежьте свинину на небольшие кусочки поперек волокон — так она станет нежнее. Мелко порубите лук, морковь натрите или нарежьте по вкусу. Сложите все к мясу.

Нарежьте картофель кубиками или брусочками. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. Хорошо смешайте все ингредиенты, чтобы масло и специи равномерно покрыли продукты.

Разложите смесь по горшочкам (масло предотвратит слипание). Закройте крышками и готовьте 10 минут на средней мощности. Достаньте, перемешайте и верните еще на 10 минут. Если нужно, добавьте 5 минут.

Картофель должен легко протыкаться вилкой, мясо — распадаться на волокна.

Советы

  • Экспериментируйте с добавками: грибы, перец или кабачки сделают блюдо интереснее.
  • Микроволновки разные, так что ориентируйтесь на свою.

