микроволновка
микроволновка
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:09

Разогрели не то — и получили токсин: что никогда не стоит класть в микроволновку

Разогрев овощей, молочных и мясных продуктов в СВЧ снижает их пользу и может быть вреден

Микроволновая печь — быстрый и удобный помощник на кухне. Но далеко не все продукты одинаково хорошо переносят разогрев в СВЧ. Некоторые блюда при нагревании могут терять полезные свойства, становиться токсичными или даже представлять угрозу для здоровья.

1. Острый перец

При нагреве в микроволновке капсаицин — вещество, которое делает перец жгучим, — становится летучим. В замкнутом пространстве камеры образуется облако, раздражающее дыхательные пути. Эффект можно сравнить с воздействием перцового баллончика. Для людей с астмой и болезнями дыхательной системы это особенно опасно.

Как правильно: лучше разогревать блюда с перцем на плите или в духовке.

2. Грудное молоко

Сцеженное молоко в СВЧ теряет большую часть ценных иммунных белков. В результате снижается его питательная ценность и способность защищать ребёнка от инфекций.

Как правильно: использовать водяную баню или тёплую проточную воду.

3. Брокколи

Ценный источник флавоноидов и антиоксидантов. Но под действием микроволн разрушается до 97% полезных веществ. Это почти полностью лишает брокколи её антиоксидантных свойств.

Как правильно: готовить на пару или отваривать. Потери будут минимальны.

4. Картофель

Особенно опасен варёный картофель, пролежавший несколько дней. В нём могут развиваться бактерии Clostridium botulinum, вырабатывающие смертельно опасный токсин. Разогрев в микроволновке не уничтожает эти бактерии.

Как правильно: использовать сковороду или духовку, где температура поднимается выше 150 °C.

5. Мясные полуфабрикаты

Сосиски, колбасы, бекон и готовые мясные блюда при нагревании в микроволновке образуют продукты окисления животных жиров и холестерина. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как правильно: при необходимости разогревать на сковороде или в духовке.

Микроволновка удобна, но не универсальна. Перец, грудное молоко, брокколи, картофель и мясные полуфабрикаты — продукты, которые лучше разогревать другими способами. Потратив немного больше времени на плиту или духовку, вы сохраните вкус, пользу и здоровье.

