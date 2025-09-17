Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:28

Сковорода уходит в прошлое: яичницу теперь делают за 40 секунд

Глазунья без сковороды: яйцо готовится в микроволновке за 40 секунд на средней мощности

Яйцо остаётся универсальным продуктом, который всегда выручает на кухне. Его можно сварить, сделать омлет, всмятку или привычную глазунью. Но у каждого способа есть нюансы: кто-то обожает хрустящую корочку, а для кого-то важно сохранить текучий желток. Казалось бы, классическая сковорода — единственный надёжный вариант. Однако современные гаджеты, включая микроволновку и аэрогриль, постепенно меняют привычки кулинаров.

Приготовить глазунью можно без сковороды, прямо на бумажной или керамической тарелке. И всё это занимает всего 40 секунд.

Почему микроволновка?

Микроволновка давно перестала быть прибором "только для разогрева". В ней готовят овощи на пару, выпечку, соусы и даже полноценные завтраки. Яйцо — идеальный кандидат для экспериментов: белок схватывается быстро, а желток остаётся мягким. При этом не нужен ни блендер, ни противень, ни лишняя посуда.

Сравнение способов приготовления яиц

Способ Время Инвентарь Результат
Сковорода 3-5 мин Масло, сковорода Хрустящий белок, текучий желток
Аэрогриль 5-7 мин Ёмкость для жарки Ровный прогрев, но дольше
Микроволновка 40 сек 2 тарелки, 1 ч. л. масла Минимум усилий, нежный белок

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите две бумажные или керамические тарелки.

  2. На нижнюю капните чайную ложку растительного масла.

  3. Аккуратно разбейте яйцо, стараясь не повредить желток.

  4. Накройте второй тарелкой.

  5. Поставьте в микроволновку на 40 секунд при средней мощности.

  6. Достаньте, приправьте солью и перцем.

Совет: если хотите более плотный желток, увеличьте время ещё на 5-10 секунд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить без крышки.
    Последствие: микроволновка испачкается, белок "взрывается".
    Альтернатива: использовать крышку или вторую тарелку.

  • Ошибка: слишком высокая мощность.
    Последствие: желток становится резиновым.
    Альтернатива: ставить средний режим (600-700 Вт).

  • Ошибка: готовить без масла.
    Последствие: яйцо прилипает к тарелке.
    Альтернатива: добавить 1 ч. л. масла или спрей-антипригар.

А что если…

А что если заменить бумажные тарелки на силиконовую форму? Такой вариант подойдёт для тех, кто заботится об экологии и хочет уменьшить количество одноразового мусора. Кроме того, силиконовые формы легче отмывать и можно использовать многократно.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Очень быстро Нет хрустящей корочки
Минимум посуды Нужно подобрать мощность
Можно готовить в офисе Ограничен размером тарелки
Подходит для диеты Белок получается мягче, чем на сковороде

FAQ

Как выбрать правильную мощность?
Оптимально — 600-700 Вт. При более высокой мощности риск пересушить желток.

Сколько стоит такой способ?
Минимально: нужны только яйца и немного масла. Дополнительных затрат — никаких.

Что лучше: масло или сливочное масло?
Оба варианта подойдут, но растительное масло более универсально, а сливочное даёт насыщенный вкус.

Мифы и правда

  • Миф: яйцо в микроволновке всегда взрывается.
    Правда: если накрыть тарелкой и не перегревать, ничего не произойдёт.

  • Миф: микроволновка "убивает" витамины.
    Правда: время приготовления настолько короткое, что питательные вещества сохраняются лучше, чем при жарке.

  • Миф: вкус хуже, чем на сковороде.
    Правда: вкус отличается, но многие отмечают мягкость белка как преимущество.

Интересные факты

  1. Самый быстрый омлет в мире приготовили именно в микроволновке — всего за 30 секунд.

  2. Яйцо — один из немногих продуктов, которые содержат почти все витамины группы B.

  3. В Японии популярны специальные контейнеры для приготовления яиц в микроволновке — их называют "тамаго-кукеры".

Исторический контекст

  1. В середине XX века микроволновка считалась предметом роскоши.

  2. Первые рецепты приготовления яиц в ней появились ещё в 70-х годах.

