Сковорода уходит в прошлое: яичницу теперь делают за 40 секунд

Яйцо остаётся универсальным продуктом, который всегда выручает на кухне. Его можно сварить, сделать омлет, всмятку или привычную глазунью. Но у каждого способа есть нюансы: кто-то обожает хрустящую корочку, а для кого-то важно сохранить текучий желток. Казалось бы, классическая сковорода — единственный надёжный вариант. Однако современные гаджеты, включая микроволновку и аэрогриль, постепенно меняют привычки кулинаров.

Приготовить глазунью можно без сковороды, прямо на бумажной или керамической тарелке. И всё это занимает всего 40 секунд.

Почему микроволновка?

Микроволновка давно перестала быть прибором "только для разогрева". В ней готовят овощи на пару, выпечку, соусы и даже полноценные завтраки. Яйцо — идеальный кандидат для экспериментов: белок схватывается быстро, а желток остаётся мягким. При этом не нужен ни блендер, ни противень, ни лишняя посуда.

Сравнение способов приготовления яиц