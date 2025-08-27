Ошибка при чистке микроволновки может испортить покрытие навсегда

Микроволновая печь быстро справляется с едой, но сама тоже нуждается в регулярной заботе. Жирные капли, засохшие остатки пищи и неприятные запахи портят не только внешний вид, но и работу устройства. К счастью, отмыть её можно легко — достаточно использовать пар и простые подручные средства.

"Микроволновая печь — чудо-устройство! У неё есть почти волшебная функция самоочистки. Нужно лишь немного помочь — пар всё сделает за вас", — говорит эксперт Елена Горшкова.

Что понадобится для чистки

Сода или лимон — устраняют жир и запахи.

Столовый уксус — дезинфицирует.

Миска с водой — основа паровой очистки.

Мягкая губка или салфетка — удаляют загрязнения без риска поцарапать.

Перчатки — для защиты кожи.

"Не используйте абразивные губки или агрессивные химикаты. Они вредят покрытию и опасны для здоровья", — подчёркивает специалист.

Паровая баня для микроволновки

Налейте в миску стакан воды. Добавьте 2 ст. ложки уксуса или лимонного сока (можно положить дольки лимона). Поставьте миску в печь и включите её на 5-7 минут на максимальной мощности. После окончания программы оставьте дверцу закрытой ещё на пару минут.

Протрите стенки влажной губкой — грязь легко отойдёт.

Пар не только облегчает уборку, но и убивает микробы, устраняя запахи.

Если остались пятна

Сделайте пасту из соды (3 ст. ложки + немного воды). Нанесите на проблемные места на 5-10 минут. Сотрите мягкой губкой. Для жирных разводов используйте мыльный раствор.

Съёмные детали

Стеклянный поддон и решётку лучше мыть отдельно:

замочите их в тёплой воде с моющим средством на 10-15 минут;

при сильных загрязнениях используйте абразивную губку;

тщательно ополосните и высушите.

Как убрать запахи

Активированный уголь — оставьте таблетки на ночь внутри печи.

Кофейные зёрна — разогрейте 2 ст. ложки в миске 30 секунд.

Цедра цитрусовых — апельсиновая или лимонная кожура тоже работает.

Внешний уход

Чтобы корпус выглядел свежим:

раствор уксуса и воды (1:1) вернёт белизну пластику;

перекись водорода справится с пожелтением, но её нельзя использовать на

окрашенных и глянцевых деталях.

После процедуры обязательно проветрите кухню.

Регулярность

Чистите микроволновку раз в неделю, если используете её ежедневно. При редком применении достаточно 1-2 раз в месяц.

Итог

Секрет идеально чистой микроволновки прост: пар, лимон, сода и немного внимания. Никакой химии и дорогостоящих средств — только доступные решения, которые делают уборку лёгкой и безопасной.