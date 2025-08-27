Ошибка при чистке микроволновки может испортить покрытие навсегда
Микроволновая печь быстро справляется с едой, но сама тоже нуждается в регулярной заботе. Жирные капли, засохшие остатки пищи и неприятные запахи портят не только внешний вид, но и работу устройства. К счастью, отмыть её можно легко — достаточно использовать пар и простые подручные средства.
"Микроволновая печь — чудо-устройство! У неё есть почти волшебная функция самоочистки. Нужно лишь немного помочь — пар всё сделает за вас", — говорит эксперт Елена Горшкова.
Что понадобится для чистки
- Сода или лимон — устраняют жир и запахи.
- Столовый уксус — дезинфицирует.
- Миска с водой — основа паровой очистки.
- Мягкая губка или салфетка — удаляют загрязнения без риска поцарапать.
- Перчатки — для защиты кожи.
"Не используйте абразивные губки или агрессивные химикаты. Они вредят покрытию и опасны для здоровья", — подчёркивает специалист.
Паровая баня для микроволновки
- Налейте в миску стакан воды.
- Добавьте 2 ст. ложки уксуса или лимонного сока (можно положить дольки лимона).
- Поставьте миску в печь и включите её на 5-7 минут на максимальной мощности.
- После окончания программы оставьте дверцу закрытой ещё на пару минут.
Протрите стенки влажной губкой — грязь легко отойдёт.
Пар не только облегчает уборку, но и убивает микробы, устраняя запахи.
Если остались пятна
- Сделайте пасту из соды (3 ст. ложки + немного воды).
- Нанесите на проблемные места на 5-10 минут.
- Сотрите мягкой губкой.
- Для жирных разводов используйте мыльный раствор.
Съёмные детали
Стеклянный поддон и решётку лучше мыть отдельно:
- замочите их в тёплой воде с моющим средством на 10-15 минут;
- при сильных загрязнениях используйте абразивную губку;
- тщательно ополосните и высушите.
Как убрать запахи
- Активированный уголь — оставьте таблетки на ночь внутри печи.
- Кофейные зёрна — разогрейте 2 ст. ложки в миске 30 секунд.
- Цедра цитрусовых — апельсиновая или лимонная кожура тоже работает.
Внешний уход
Чтобы корпус выглядел свежим:
- раствор уксуса и воды (1:1) вернёт белизну пластику;
- перекись водорода справится с пожелтением, но её нельзя использовать на
- окрашенных и глянцевых деталях.
После процедуры обязательно проветрите кухню.
Регулярность
Чистите микроволновку раз в неделю, если используете её ежедневно. При редком применении достаточно 1-2 раз в месяц.
Итог
Секрет идеально чистой микроволновки прост: пар, лимон, сода и немного внимания. Никакой химии и дорогостоящих средств — только доступные решения, которые делают уборку лёгкой и безопасной.
