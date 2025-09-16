Кнопка, о которой мечтали: Microsoft Store научился запускать программы прямо из магазина

Microsoft в очередной раз сделала шаг к тому, чтобы её экосистема выглядела более цельной и удобной для пользователей. Компания одновременно представила новые тестовые версии Windows 11 и заметно обновила Microsoft Store. Изменения затронули сразу несколько направлений: интеграцию искусственного интеллекта, удобство работы с приложениями и условия для разработчиков.

AI Hub и Microsoft 365 Copilot

Одна из главных новинок касается раздела AI Hub. Теперь пользователи могут напрямую работать с агентами Microsoft 365 Copilot. По нажатию на карточку открывается доступ к конкретным функциям. Среди них — популярные помощники "Подсказка", "Письмо", "Идея", "Карьера" и "Обучение", а также более специализированные — "Аналитик" и "Исследователь".

Эти инструменты помогают автоматизировать рутинные задачи: от написания текста и генерации идей до анализа данных и поиска информации. Однако стоит учитывать, что видеть карточки с агентами смогут только владельцы приложения Microsoft 365 Copilot с активной подпиской.

Новый способ запуска приложений

Раньше пользователи сталкивались с неудобством: после загрузки программы из Microsoft Store её невозможно было запустить прямо из магазина. Приходилось искать её в меню "Пуск" или через поиск. Теперь это в прошлом. В обновлённом интерфейсе появилась кнопка "Открыть", которая активируется сразу после установки. Такой мелкий, но важный штрих упрощает взаимодействие с системой и экономит время.

Изменения для разработчиков

Важным шагом стало и обновление политики Microsoft Store для создателей приложений. Индивидуальным разработчикам больше не нужно платить вступительный взнос в размере $19, что снижает барьер для выхода на рынок. Это особенно актуально для студентов, фрилансеров и независимых команд, которые хотят протестировать свои продукты на широкой аудитории.

Кроме того, Microsoft уточнила правила, связанные с безопасностью программ, использующих генеративный ИИ. Теперь разработчики обязаны учитывать эти требования, чтобы их сервисы соответствовали стандартам конфиденциальности и не несли угроз пользователям.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы Удобный запуск приложений напрямую из магазина Доступ к Copilot ограничен подпиской Отмена вступительного взноса для разработчиков Новые правила безопасности могут усложнить процесс публикации Расширение AI Hub и доступ к агентам Некоторые агенты доступны только в экосистеме Microsoft 365 Уточнённые политики безопасности повышают доверие к сервисам Не все функции доступны глобально

Сравнение: Microsoft Store до и после обновления

Параметр Раньше Теперь Запуск приложений Только через "Пуск" или поиск Кнопка "Открыть" прямо в магазине Условия для разработчиков Вступительный взнос $19 Бесплатная регистрация для индивидуальных авторов AI Hub Ограниченные возможности Агенты Microsoft 365 Copilot Политика безопасности Общие требования Специальные правила для приложений с ИИ

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

Обновите Microsoft Store до версии 22508.1401.X.X или выше. Убедитесь, что у вас установлено приложение Microsoft 365 Copilot (для доступа к AI Hub). Найдите нужного агента ("Письмо", "Идея", "Аналитик") в AI Hub и протестируйте его возможности. После загрузки приложения используйте кнопку "Открыть" для быстрого запуска. Если вы разработчик, зарегистрируйтесь в Microsoft Store без уплаты взноса и ознакомьтесь с новой политикой для генеративного ИИ.

Мифы и правда о Microsoft Store

Миф : Магазин нужен только для игр.

Правда : Помимо игр, здесь доступны тысячи утилит, офисных решений и инструментов для бизнеса.

Миф : Все приложения в Store медленнее обновляются, чем версии с сайтов.

Правда : Многие разработчики обновляют продукты синхронно, а магазин гарантирует безопасность загрузки.

Миф: Copilot работает только в Word или Excel.

Правда: С помощью AI Hub агенты интегрируются в разные сценарии, от обучения до анализа данных.

FAQ

Как выбрать агента Microsoft 365 Copilot?

Откройте AI Hub и выберите подходящую карточку. Каждый агент заточен под конкретную задачу: от генерации идей до аналитики.

Сколько стоит использование Copilot?

Доступ предоставляется по подписке Microsoft 365. Стоимость зависит от тарифа: базовые планы начинаются от нескольких долларов в месяц.

Что лучше — скачивать приложения с сайта разработчика или через Store?

Store безопаснее, так как Microsoft проверяет программы на наличие вредоносного кода и гарантирует автоматические обновления.

Исторический контекст

Когда Microsoft Store появился в Windows 8, он задумывался как аналог мобильных маркетплейсов — с акцентом на универсальные приложения. Со временем концепция трансформировалась: магазин стал поддерживать классические Win32-программы, интеграцию с Xbox и подписку Microsoft 365. Отмена вступительного взноса и внедрение ИИ — очередной этап эволюции площадки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: загружать программы с непроверенных сайтов.

Последствие: риск заражения системы вирусами.

Альтернатива: использовать Microsoft Store для скачивания.

Ошибка: игнорировать обновления Store.

Последствие: недоступность новых функций и снижение безопасности.

Альтернатива: регулярно обновлять магазин до последней версии.

Ошибка: работать с ИИ без понимания политики безопасности.

Последствие: блокировка приложения или проблемы с конфиденциальностью.

Альтернатива: следовать рекомендациям Microsoft по генеративному ИИ.

А что если…

Что будет, если Microsoft в будущем интегрирует Copilot во все базовые приложения Windows? Сценарий кажется вполне реальным: от написания писем в "Почте" до автоматического подбора фотографий в "Фотос". В таком случае Windows превратится в универсальную платформу, где каждый пользователь получит своего цифрового ассистента.

Сон и психология

Интересно, что эксперты в области когнитивной психологии отмечают: использование виртуальных помощников снижает уровень стресса при работе с большими объёмами информации. Copilot и другие AI-инструменты помогают распределять задачи и сокращают время на рутинные операции, что в перспективе положительно влияет на баланс работы и отдыха.

Заключение

Microsoft Store становится не просто витриной для приложений, а полноценным сервисом, объединяющим удобство, искусственный интеллект и поддержку разработчиков. Отмена взносов, новые функции AI Hub и уточнённые правила безопасности делают экосистему более открытой и современной.