Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Microsoft
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:18

Кнопка, о которой мечтали: Microsoft Store научился запускать программы прямо из магазина

Microsoft ввела новые правила безопасности для приложений с генеративным ИИ

Microsoft в очередной раз сделала шаг к тому, чтобы её экосистема выглядела более цельной и удобной для пользователей. Компания одновременно представила новые тестовые версии Windows 11 и заметно обновила Microsoft Store. Изменения затронули сразу несколько направлений: интеграцию искусственного интеллекта, удобство работы с приложениями и условия для разработчиков.

AI Hub и Microsoft 365 Copilot

Одна из главных новинок касается раздела AI Hub. Теперь пользователи могут напрямую работать с агентами Microsoft 365 Copilot. По нажатию на карточку открывается доступ к конкретным функциям. Среди них — популярные помощники "Подсказка", "Письмо", "Идея", "Карьера" и "Обучение", а также более специализированные — "Аналитик" и "Исследователь".

Эти инструменты помогают автоматизировать рутинные задачи: от написания текста и генерации идей до анализа данных и поиска информации. Однако стоит учитывать, что видеть карточки с агентами смогут только владельцы приложения Microsoft 365 Copilot с активной подпиской.

Новый способ запуска приложений

Раньше пользователи сталкивались с неудобством: после загрузки программы из Microsoft Store её невозможно было запустить прямо из магазина. Приходилось искать её в меню "Пуск" или через поиск. Теперь это в прошлом. В обновлённом интерфейсе появилась кнопка "Открыть", которая активируется сразу после установки. Такой мелкий, но важный штрих упрощает взаимодействие с системой и экономит время.

Изменения для разработчиков

Важным шагом стало и обновление политики Microsoft Store для создателей приложений. Индивидуальным разработчикам больше не нужно платить вступительный взнос в размере $19, что снижает барьер для выхода на рынок. Это особенно актуально для студентов, фрилансеров и независимых команд, которые хотят протестировать свои продукты на широкой аудитории.

Кроме того, Microsoft уточнила правила, связанные с безопасностью программ, использующих генеративный ИИ. Теперь разработчики обязаны учитывать эти требования, чтобы их сервисы соответствовали стандартам конфиденциальности и не несли угроз пользователям.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Удобный запуск приложений напрямую из магазина Доступ к Copilot ограничен подпиской
Отмена вступительного взноса для разработчиков Новые правила безопасности могут усложнить процесс публикации
Расширение AI Hub и доступ к агентам Некоторые агенты доступны только в экосистеме Microsoft 365
Уточнённые политики безопасности повышают доверие к сервисам Не все функции доступны глобально

Сравнение: Microsoft Store до и после обновления

Параметр Раньше Теперь
Запуск приложений Только через "Пуск" или поиск Кнопка "Открыть" прямо в магазине
Условия для разработчиков Вступительный взнос $19 Бесплатная регистрация для индивидуальных авторов
AI Hub Ограниченные возможности Агенты Microsoft 365 Copilot
Политика безопасности Общие требования Специальные правила для приложений с ИИ

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

  1. Обновите Microsoft Store до версии 22508.1401.X.X или выше.

  2. Убедитесь, что у вас установлено приложение Microsoft 365 Copilot (для доступа к AI Hub).

  3. Найдите нужного агента ("Письмо", "Идея", "Аналитик") в AI Hub и протестируйте его возможности.

  4. После загрузки приложения используйте кнопку "Открыть" для быстрого запуска.

  5. Если вы разработчик, зарегистрируйтесь в Microsoft Store без уплаты взноса и ознакомьтесь с новой политикой для генеративного ИИ.

Мифы и правда о Microsoft Store

  • Миф: Магазин нужен только для игр.
    Правда: Помимо игр, здесь доступны тысячи утилит, офисных решений и инструментов для бизнеса.

  • Миф: Все приложения в Store медленнее обновляются, чем версии с сайтов.
    Правда: Многие разработчики обновляют продукты синхронно, а магазин гарантирует безопасность загрузки.

  • Миф: Copilot работает только в Word или Excel.
    Правда: С помощью AI Hub агенты интегрируются в разные сценарии, от обучения до анализа данных.

FAQ

Как выбрать агента Microsoft 365 Copilot?
Откройте AI Hub и выберите подходящую карточку. Каждый агент заточен под конкретную задачу: от генерации идей до аналитики.

Сколько стоит использование Copilot?
Доступ предоставляется по подписке Microsoft 365. Стоимость зависит от тарифа: базовые планы начинаются от нескольких долларов в месяц.

Что лучше — скачивать приложения с сайта разработчика или через Store?
Store безопаснее, так как Microsoft проверяет программы на наличие вредоносного кода и гарантирует автоматические обновления.

Исторический контекст

Когда Microsoft Store появился в Windows 8, он задумывался как аналог мобильных маркетплейсов — с акцентом на универсальные приложения. Со временем концепция трансформировалась: магазин стал поддерживать классические Win32-программы, интеграцию с Xbox и подписку Microsoft 365. Отмена вступительного взноса и внедрение ИИ — очередной этап эволюции площадки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: загружать программы с непроверенных сайтов.
    Последствие: риск заражения системы вирусами.
    Альтернатива: использовать Microsoft Store для скачивания.

  • Ошибка: игнорировать обновления Store.
    Последствие: недоступность новых функций и снижение безопасности.
    Альтернатива: регулярно обновлять магазин до последней версии.

  • Ошибка: работать с ИИ без понимания политики безопасности.
    Последствие: блокировка приложения или проблемы с конфиденциальностью.
    Альтернатива: следовать рекомендациям Microsoft по генеративному ИИ.

А что если…

Что будет, если Microsoft в будущем интегрирует Copilot во все базовые приложения Windows? Сценарий кажется вполне реальным: от написания писем в "Почте" до автоматического подбора фотографий в "Фотос". В таком случае Windows превратится в универсальную платформу, где каждый пользователь получит своего цифрового ассистента.

Сон и психология

Интересно, что эксперты в области когнитивной психологии отмечают: использование виртуальных помощников снижает уровень стресса при работе с большими объёмами информации. Copilot и другие AI-инструменты помогают распределять задачи и сокращают время на рутинные операции, что в перспективе положительно влияет на баланс работы и отдыха.

Заключение

Microsoft Store становится не просто витриной для приложений, а полноценным сервисом, объединяющим удобство, искусственный интеллект и поддержку разработчиков. Отмена взносов, новые функции AI Hub и уточнённые правила безопасности делают экосистему более открытой и современной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

xAI открыла ранний доступ к новой модели Grok 4 Fast сегодня в 6:12

Рекордное окно и скорость на пределе: xAI выпустила Grok 4 Fast для избранных

Подписчики SuperGrok и X Premium+ получили доступ к новой модели Grok 4 Fast. Чем она отличается от прежних и почему её уже хвалят?

Читать полностью » Nvidia назвала обновление GeForce NOW крупнейшим в истории облачного гейминга сегодня в 4:27

Nvidia разогнала стриминг до 5K и 320 FPS: приставка или ПК больше не нужны

Nvidia обновила GeForce NOW: RTX 5080 в облаке, 5K на 120 FPS и интеграция с Discord. Как изменится облачный гейминг?

Читать полностью » Новый сервис PetKa от сегодня в 4:29

Когда Bluetooth важнее поводка: "Касперский" выпустил метку для домашних любимцев

«Лаборатория Касперского» запускает PetKa — приложение и Bluetooth-метку для поиска питомцев с функцией командного поиска и SOS-режимом.

Читать полностью » Владельцы iPhone получили возможность платить через T-Pay после ухода Apple Pay сегодня в 3:29

"Вжух" не один: у Apple Pay в России появился новый конкурент

T-Банк запустил T-Pay для iPhone — бесконтактную оплату по Bluetooth. Сервис уже работает на терминалах «Сбера» и скоро появится у других банков.

Читать полностью » Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями сегодня в 2:28

Геймпад вместо клавиатуры: контроллер Xbox теперь управляет окнами

Microsoft тестирует новое действие кнопки Xbox: теперь она открывает «Представление задач» в Windows 11. Что изменится для геймеров и портативных ПК?

Читать полностью » Visiology представила коннектор для прямой загрузки данных из 1С сегодня в 1:17

Забыли про костыли: выгрузка из 1С в аналитику стала делом пары кликов

Visiology представила коннектор к 1С, упрощающий аналитику и управление данными без лишних интеграций и дополнительного ПО.

Читать полностью » В Windows 11 появилось новое меню сегодня в 0:16

Windows 11 избавляется от старья: панель управления снова потеряла часть функций

Microsoft готовит обновления «Параметров» в Windows 11: новые возможности для клавиатуры и сенсорной панели уже в пути.

Читать полностью » Владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro сообщили о вздувшихся аккумуляторах вчера в 20:51

Взорвавшиеся батареи и отсоединившиеся экраны: скрытая опасность Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Массовая проблема с аккумуляторами у Pixel 7 и Pixel 7 Pro вызывает опасения у владельцев. Как действовать, чтобы избежать серьёзных повреждений устройства?

Читать полностью »

Новости
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Дом

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками "огромным подарком"
Еда

Баклажаны на гриле по традиционному методу средиземноморской кухни готовятся с чесноком и специями
Садоводство

Биолог Юлия Кондратенок рассказала о трёхэтапной схеме осенней обработки сада
Туризм

Петербуржец назвал минусы отдыха в Горном Алтае: дорогие отели и тараканы в номерах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet