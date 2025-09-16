Кнопка, о которой мечтали: Microsoft Store научился запускать программы прямо из магазина
Microsoft в очередной раз сделала шаг к тому, чтобы её экосистема выглядела более цельной и удобной для пользователей. Компания одновременно представила новые тестовые версии Windows 11 и заметно обновила Microsoft Store. Изменения затронули сразу несколько направлений: интеграцию искусственного интеллекта, удобство работы с приложениями и условия для разработчиков.
AI Hub и Microsoft 365 Copilot
Одна из главных новинок касается раздела AI Hub. Теперь пользователи могут напрямую работать с агентами Microsoft 365 Copilot. По нажатию на карточку открывается доступ к конкретным функциям. Среди них — популярные помощники "Подсказка", "Письмо", "Идея", "Карьера" и "Обучение", а также более специализированные — "Аналитик" и "Исследователь".
Эти инструменты помогают автоматизировать рутинные задачи: от написания текста и генерации идей до анализа данных и поиска информации. Однако стоит учитывать, что видеть карточки с агентами смогут только владельцы приложения Microsoft 365 Copilot с активной подпиской.
Новый способ запуска приложений
Раньше пользователи сталкивались с неудобством: после загрузки программы из Microsoft Store её невозможно было запустить прямо из магазина. Приходилось искать её в меню "Пуск" или через поиск. Теперь это в прошлом. В обновлённом интерфейсе появилась кнопка "Открыть", которая активируется сразу после установки. Такой мелкий, но важный штрих упрощает взаимодействие с системой и экономит время.
Изменения для разработчиков
Важным шагом стало и обновление политики Microsoft Store для создателей приложений. Индивидуальным разработчикам больше не нужно платить вступительный взнос в размере $19, что снижает барьер для выхода на рынок. Это особенно актуально для студентов, фрилансеров и независимых команд, которые хотят протестировать свои продукты на широкой аудитории.
Кроме того, Microsoft уточнила правила, связанные с безопасностью программ, использующих генеративный ИИ. Теперь разработчики обязаны учитывать эти требования, чтобы их сервисы соответствовали стандартам конфиденциальности и не несли угроз пользователям.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Удобный запуск приложений напрямую из магазина
|Доступ к Copilot ограничен подпиской
|Отмена вступительного взноса для разработчиков
|Новые правила безопасности могут усложнить процесс публикации
|Расширение AI Hub и доступ к агентам
|Некоторые агенты доступны только в экосистеме Microsoft 365
|Уточнённые политики безопасности повышают доверие к сервисам
|Не все функции доступны глобально
Сравнение: Microsoft Store до и после обновления
|Параметр
|Раньше
|Теперь
|Запуск приложений
|Только через "Пуск" или поиск
|Кнопка "Открыть" прямо в магазине
|Условия для разработчиков
|Вступительный взнос $19
|Бесплатная регистрация для индивидуальных авторов
|AI Hub
|Ограниченные возможности
|Агенты Microsoft 365 Copilot
|Политика безопасности
|Общие требования
|Специальные правила для приложений с ИИ
Советы шаг за шагом: как использовать новые функции
-
Обновите Microsoft Store до версии 22508.1401.X.X или выше.
-
Убедитесь, что у вас установлено приложение Microsoft 365 Copilot (для доступа к AI Hub).
-
Найдите нужного агента ("Письмо", "Идея", "Аналитик") в AI Hub и протестируйте его возможности.
-
После загрузки приложения используйте кнопку "Открыть" для быстрого запуска.
-
Если вы разработчик, зарегистрируйтесь в Microsoft Store без уплаты взноса и ознакомьтесь с новой политикой для генеративного ИИ.
Мифы и правда о Microsoft Store
-
Миф: Магазин нужен только для игр.
Правда: Помимо игр, здесь доступны тысячи утилит, офисных решений и инструментов для бизнеса.
-
Миф: Все приложения в Store медленнее обновляются, чем версии с сайтов.
Правда: Многие разработчики обновляют продукты синхронно, а магазин гарантирует безопасность загрузки.
-
Миф: Copilot работает только в Word или Excel.
Правда: С помощью AI Hub агенты интегрируются в разные сценарии, от обучения до анализа данных.
FAQ
Как выбрать агента Microsoft 365 Copilot?
Откройте AI Hub и выберите подходящую карточку. Каждый агент заточен под конкретную задачу: от генерации идей до аналитики.
Сколько стоит использование Copilot?
Доступ предоставляется по подписке Microsoft 365. Стоимость зависит от тарифа: базовые планы начинаются от нескольких долларов в месяц.
Что лучше — скачивать приложения с сайта разработчика или через Store?
Store безопаснее, так как Microsoft проверяет программы на наличие вредоносного кода и гарантирует автоматические обновления.
Исторический контекст
Когда Microsoft Store появился в Windows 8, он задумывался как аналог мобильных маркетплейсов — с акцентом на универсальные приложения. Со временем концепция трансформировалась: магазин стал поддерживать классические Win32-программы, интеграцию с Xbox и подписку Microsoft 365. Отмена вступительного взноса и внедрение ИИ — очередной этап эволюции площадки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: загружать программы с непроверенных сайтов.
Последствие: риск заражения системы вирусами.
Альтернатива: использовать Microsoft Store для скачивания.
-
Ошибка: игнорировать обновления Store.
Последствие: недоступность новых функций и снижение безопасности.
Альтернатива: регулярно обновлять магазин до последней версии.
-
Ошибка: работать с ИИ без понимания политики безопасности.
Последствие: блокировка приложения или проблемы с конфиденциальностью.
Альтернатива: следовать рекомендациям Microsoft по генеративному ИИ.
А что если…
Что будет, если Microsoft в будущем интегрирует Copilot во все базовые приложения Windows? Сценарий кажется вполне реальным: от написания писем в "Почте" до автоматического подбора фотографий в "Фотос". В таком случае Windows превратится в универсальную платформу, где каждый пользователь получит своего цифрового ассистента.
Сон и психология
Интересно, что эксперты в области когнитивной психологии отмечают: использование виртуальных помощников снижает уровень стресса при работе с большими объёмами информации. Copilot и другие AI-инструменты помогают распределять задачи и сокращают время на рутинные операции, что в перспективе положительно влияет на баланс работы и отдыха.
Заключение
Microsoft Store становится не просто витриной для приложений, а полноценным сервисом, объединяющим удобство, искусственный интеллект и поддержку разработчиков. Отмена взносов, новые функции AI Hub и уточнённые правила безопасности делают экосистему более открытой и современной.
