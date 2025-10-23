Microsoft снова за своё: как Store тайно перешёл на режим “мы сами знаем, что лучше”

Компания Microsoft без лишнего внимания внесла изменение в работу Microsoft Store для Windows 11 и Windows 10. Теперь пользователи больше не могут полностью отключить автоматические обновления приложений — доступна лишь временная приостановка на срок до пяти недель, сообщает Windows Central.

Нововведение затронуло как стабильные, так и тестовые версии Windows, но не было упомянуто ни в одном официальном журнале изменений Microsoft Store.

"Вы можете приостановить автоматические обновления на некоторое время", — говорится в уведомлении внутри Microsoft Store.

Что изменилось

Раньше пользователи могли самостоятельно управлять обновлениями:

отключать их полностью;

вручную проверять наличие новых версий;

устанавливать только нужные обновления.

Теперь при попытке выключить автообновления в настройках Store появляется новое окно, предлагающее приостановить обновления на 1-5 недель, после чего они автоматически возобновятся.

Таким образом, Microsoft фактически убрала возможность полного контроля над обновлениями приложений.

Почему Microsoft изменила политику

Компания официально не прокомментировала причину изменений, но специалисты предполагают, что цель — повышение уровня безопасности и совместимости приложений.

Редакция Windows Central отмечает:

"К сожалению, возможность полностью отключить автоматическое обновление приложений немного раздражает, особенно если вы используете определённую версию и не хотите её менять. С другой стороны, это хорошо для безопасности, так как вы всегда будете использовать самую последнюю и безопасную версию приложения".

С точки зрения Microsoft, автоматическое обновление защищает пользователей от уязвимостей, связанных с устаревшими версиями ПО, а также уменьшает нагрузку на службу поддержки.

Как теперь работает обновление в Microsoft Store

По умолчанию обновления включены .

Пользователь может приостановить их через меню "Параметры → Обновления приложений".

Временной диапазон — от 1 до 5 недель .

После истечения срока Store автоматически возобновит загрузку новых версий.

При этом обновления системных компонентов (например, Microsoft Teams, Photos, Mail, Calendar) не всегда можно приостановить — они обновляются принудительно.

Что это значит для пользователей

Для большинства людей это изменение не будет заметным: приложения и раньше обновлялись автоматически.

Однако для профессиональных пользователей, тестировщиков и корпоративных системных администраторов нововведение создаёт неудобства — особенно если стабильность работы конкретной версии критична для рабочего процесса.

Например:

дизайнеры могут столкнуться с изменением интерфейса или инструментов в графических редакторах;

разработчики — с несовместимостью SDK после обновления;

компании — с непредсказуемыми изменениями в корпоративных приложениях.

Как обойти ограничение

Пока существуют несколько обходных способов частично вернуть контроль над обновлениями:

Отключить интернет-доступ Microsoft Store через групповую политику или брандмауэр; Удалить фоновую задачу обновлений Store в Планировщике заданий; Использовать PowerShell для ручной установки нужных версий приложений (через команды Get-AppxPackage и Add-AppxPackage ).

Однако Microsoft может постепенно закрыть и эти возможности в следующих обновлениях.

Сравнение старой и новой системы

Параметр До обновления После обновления Возможность отключить автообновления Да Нет Возможность приостановки Нет Да, до 5 недель Контроль пользователя Полный Частичный Риски уязвимостей Выше Ниже Поддержка корпоративных систем Гибкая Ограниченная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать обновления Store Потеря функции безопасности Приостановить, но не отключать Принудительно блокировать обновления Возможные сбои в Store Использовать корпоративные политики Использовать старые версии без проверки Несовместимость с ОС Тестировать на отдельных устройствах

А что если Microsoft полностью централизует обновления?

Эксперты считают, что компания движется к единой модели обновлений, аналогичной системе Windows Update.

Это означает, что все компоненты Windows, включая приложения Store, будут обновляться централизованно и без участия пользователя.

Такой подход повышает безопасность, но уменьшает гибкость — особенно для профессионалов.

В будущем Microsoft может интегрировать эти параметры в Copilot Settings, где искусственный интеллект будет сам решать, когда безопасно обновлять программы.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Всегда актуальные версии приложений Потеря контроля над процессом Улучшенная защита и стабильность Неудобно для тестировщиков и компаний Меньше ручных действий Возможность обновления в неподходящий момент Простота для обычных пользователей Принудительные обновления системных приложений

Исторический контекст

Microsoft уже не впервые ограничивает возможности пользователей в области обновлений.

Ранее компания внедрила обязательные апдейты Windows 10 и 11, отменив ручное управление установкой патчей.

Теперь аналогичный подход постепенно распространяется и на экосистему Microsoft Store, где приложения становятся частью общей инфраструктуры безопасности Windows.

Интересные факты

Первая возможность отключить автообновления в Store появилась в 2015 году с запуском Windows 10. В 2024 году Microsoft начала тестировать систему "периодической приостановки" — она и стала основой нового механизма. Даже при приостановке обновлений приложения Microsoft (Teams, Copilot, Photos) обновляются вне зависимости от настроек Store.

FAQ

Можно ли полностью запретить обновления через Store?

Официально — нет. Максимум — приостановка на 5 недель.

Зачем Microsoft скрыла изменение?

Вероятно, чтобы избежать негативной реакции пользователей — в журналах изменений нововведение не упомянуто.

Как часто будут устанавливаться обновления после паузы?

Автоматически, как только истечёт срок приостановки.