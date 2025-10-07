Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Энергетика и дата-центр в Техасе
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Microsoft нашла способ обойти энергокризис — Япония стала ключом к новой стратегии

Microsoft подписала 20-летний контракт на поставку солнечной энергии в Японии

Компания Microsoft продолжает активно инвестировать в возобновляемые источники энергии, подписав новое соглашение о покупке 100 мегаватт солнечных мощностей у японского разработчика Shizen Energy. Этот шаг стал очередным звеном в глобальной стратегии корпорации по переходу на устойчивое энергопотребление и снижению углеродного следа.

Сделка с акцентом на будущее

Соглашение, заключённое на прошлой неделе, охватывает четыре солнечных проекта: один уже введён в эксплуатацию, а три находятся на стадии строительства. Контракт рассчитан на 20 лет — это значит, что Microsoft будет получать энергию от японских солнечных станций вплоть до середины 2040-х.

Такое долгосрочное партнёрство не только гарантирует стабильные поставки экологически чистой электроэнергии, но и укрепляет позиции Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наблюдается стремительный рост спроса на облачные технологии и центры обработки данных.

Япония как стратегический центр

Microsoft уже управляет двумя дата-центрами в Японии и готовится к масштабному расширению инфраструктуры. В 2026 году компания вложит 2,9 миллиарда долларов в развитие вычислительных мощностей и локальных облачных сервисов. Новые источники возобновляемой энергии станут опорой для этого роста.

Партнёр Shizen Energy, известный своими инициативами в области устойчивого развития, также планирует использовать сотрудничество с Microsoft как модель для дальнейшего расширения "зелёных" проектов в Азии.

"Солнечная энергия стала не просто трендом, а технологическим стандартом для корпоративных дата-центров", — отметили представители Shizen Energy.

Почему солнечная энергия — выбор технологических гигантов

Солнечные электростанции — это один из самых дешёвых и быстро возводимых источников энергии. Проекты обычно завершаются за 12-18 месяцев, а подключение первых мощностей возможно ещё до полного завершения строительства. Именно поэтому компании уровня Microsoft, Google и Amazon всё чаще выбирают солнечные установки для обеспечения своих серверных парков.

Кроме экономии, солнечная энергетика даёт корпорациям независимость от колебаний цен на традиционные ресурсы и помогает достигать целей в области ESG — экологического, социального и корпоративного управления.

Сравнение подходов технологических гигантов

Компания Основной источник ВИЭ Регион инвестиций Особенности стратегии
Microsoft Солнечная энергия Азия, Европа, США 100% "чистая" энергия к 2030 году
Google Ветер + солнечные парки США, Скандинавия Карбон-нейтральность с 2007 года
Amazon Солнечная энергия Южная Америка, Азия Лидер по количеству ВИЭ-проектов в мире

Как Microsoft продвигается к нулевым выбросам

  1. Энергия из возобновляемых источников. Компания уже покрывает более 70% своих глобальных нужд за счёт "зелёных" контрактов.

  2. Технологии хранения энергии. В дата-центрах внедряются аккумуляторные системы для балансировки нагрузки.

  3. Углеродный мониторинг. Платформа Cloud for Sustainability отслеживает выбросы и оптимизирует энергопотребление.

  4. Переход на водородные генераторы. Microsoft тестирует замены дизельным установкам в резервных источниках питания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ставка исключительно на традиционные энергоресурсы.

  • Последствие: Рост операционных затрат и углеродных штрафов.

  • Альтернатива: Переход на солнечные станции, подобные проектам Shizen Energy, даёт не только экономию, но и долгосрочную энергетическую независимость.

А что если…

А что если технологические гиганты начнут делиться избыточной возобновляемой энергией с городами, где размещены их центры обработки данных? Это может стать новым этапом в развитии корпоративной социальной ответственности, когда бизнес не только минимизирует свой след, но и обеспечивает чистой энергией окружающее сообщество.

Плюсы и минусы солнечной энергетики

Плюсы Минусы
Минимальный углеродный след Зависимость от погодных условий
Быстрая установка и запуск Необходимость аккумуляторов для хранения энергии
Низкая стоимость эксплуатации Высокие начальные инвестиции

FAQ

Почему Microsoft выбирает именно солнечную энергию?
Потому что её производство стабильно дешевеет, а строительство станций занимает меньше времени, чем у ветровых или гидроустановок.

Где будут расположены японские солнечные станции?
Проекты Shizen Energy распределены по нескольким регионам страны, включая Кюсю и Тюбу, что обеспечивает устойчивое энергоснабжение.

Как это повлияет на японский рынок ВИЭ?
Появление международных инвесторов, таких как Microsoft, ускоряет переход Японии к низкоуглеродной экономике и стимулирует развитие локальных производителей оборудования.

Мифы и правда

Миф: Солнечная энергия не может обеспечить работу дата-центров круглосуточно.
Правда: В сочетании с аккумуляторными системами и гибридными сетями она способна обеспечивать стабильное питание.

Миф: Возобновляемые источники слишком дороги.
Правда: Сегодня солнечные станции — один из самых дешёвых способов выработки новой электроэнергии.

Миф: Компании инвестируют в ВИЭ только ради имиджа.
Правда: Экономическая эффективность и энергобезопасность давно стали основными причинами таких инвестиций.

Исторический контекст

Microsoft начала переход к возобновляемой энергетике ещё в 2012 году. Первые крупные контракты на солнечную и ветровую энергию были подписаны в США, а к 2020 году компания пообещала полностью компенсировать свой углеродный след. В 2021 году корпорация стала одним из крупнейших корпоративных покупателей ВИЭ в мире.

3 интересных факта

• Общий объём солнечных проектов Microsoft в 2025 году превысит 1 гигаватт.
• Благодаря новым станциям в Японии компания сократит выбросы CO₂ на около 90 тыс. тонн в год.
• Microsoft планирует стать углеродно-негативной к 2030 году, то есть удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем производит.

