Ctrl+Alt+Delete по-русски: Microsoft запускает финальную процедуру в Москве

Арбитражный суд Москвы ввёл процедуру наблюдения в отношении российского подразделения корпорации Microsoft — компании ООО "Майкрософт Рус". Это решение стало частью дела о банкротстве, которое сама компания инициировала ещё в конце мая.

Почему Microsoft ушла из России

С 2022 года американская корпорация прекратила продажи своего программного обеспечения и новых продуктов в России. Однако "Майкрософт Рус" продолжала деятельность, занимаясь технической поддержкой действующих клиентов.

В 2024 году у компании остался только один заказчик услуг.

В 2025 году этот клиент приостановил сотрудничество.

Таким образом, у российского подразделения полностью исчез источник доходов, что сделало невозможным обслуживание обязательств перед кредиторами.

Ситуация с долгами

На заседании суда представители компании сообщили, что общая задолженность "Майкрософт Рус" составляет 1,52 млрд рублей. Часть долгов перед одним из кредиторов была погашена, но основная нагрузка осталась.

Судья уточнил возможность заключения мирового соглашения с кредиторами, но представители компании ответили, что этот вариант сейчас не рассматривается.

Процедура наблюдения

Наблюдение — это первый этап банкротства. Его цель:

выяснить реальное финансовое состояние компании;

сформировать реестр кредиторов;

провести первое собрание кредиторов, на котором будет определено дальнейшее развитие дела.

Временным управляющим утверждён Александр Пономаренко из ассоциации "Евросибирская СРО арбитражных управляющих".

Во время процедуры управляющий анализирует сделки, может оспаривать сомнительные контракты и инициировать привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Сравнение: стадии банкротства компаний в РФ

Этап Суть процедуры Сроки Наблюдение Проверка финансов, формирование реестра кредиторов до 7 месяцев Финансовое оздоровление План восстановления платёжеспособности до 2 лет Внешнее управление Назначение внешнего управляющего до 18 месяцев Конкурсное производство Реализация имущества и окончательные расчёты до 6 месяцев (может продлеваться)

Экономический контекст

С 2022 года десятки иностранных компаний свернули деятельность в России или ограничили присутствие. Часть сохранила локальные юрлица ради завершения контрактов и поддержки клиентов, но к 2025 году многие из этих структур оказались в состоянии ликвидации или банкротства.

Советы шаг за шагом для кредиторов

Проверить включение в реестр кредиторов через временного управляющего. Подать необходимые документы в срок, установленный судом. Участвовать в первом собрании кредиторов. Следить за действиями управляющего и ходом оспаривания сделок. Рассмотреть возможность мирового соглашения, если оно станет актуальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Не заявить требования к компании → потеря шансов на возврат средств → вовремя подать заявление в реестр кредиторов.

Игнорировать собрания → отсутствие влияния на процедуру → активно участвовать в заседаниях.

Полагаться на мировое соглашение → риск затяжного процесса → учитывать конкурсное производство как базовый сценарий.

А что если…

Если кредиторы решат, что восстановить платёжеспособность невозможно, компанию могут ликвидировать через конкурсное производство. Если же найдётся вариант санации или выкупа активов, структура может временно сохранить деятельность. В случае выявления нарушений контролирующие лица рискуют быть привлечены к субсидиарной ответственности.

Плюсы и минусы процедуры наблюдения

Плюсы Минусы Кредиторы получают возможность влиять на процесс Затяжная процедура (до 7 месяцев) Возможность оспорить сомнительные сделки Высокий риск ликвидации компании Прозрачный механизм проверки долгов Ограниченные шансы на полное погашение задолженности Потенциальное выявление активов Зависимость от работы временного управляющего

FAQ

Что такое наблюдение?

Это первая стадия банкротства, когда суд и управляющий анализируют финансовое состояние компании.

Какова сумма долгов "Майкрософт Рус"?

1,52 млрд рублей, часть обязательств уже погашена.

Почему компания подала на банкротство?

Из-за прекращения работы в России и отсутствия стабильных доходов.

Кто временный управляющий?

Александр Пономаренко из "Евросибирской СРО арбитражных управляющих".

Будет ли мировое соглашение?

На данный момент такой вариант не рассматривается.

Мифы и правда

Миф: Microsoft продолжает активно работать в России.

Правда: продажи и новые продукты прекращены ещё в 2022 году.

Миф: банкротство "Майкрософт Рус" не связано с уходом материнской компании.

Правда: именно прекращение продаж и потеря клиентов стали ключевой причиной.

Миф: наблюдение означает закрытие компании.

Правда: это промежуточный этап, окончательное решение зависит от кредиторов.

Три интересных факта

В 2024 году у "Майкрософт Рус" остался всего один клиент на поддержку. Последний заказчик приостановил сотрудничество в 2025 году, лишив компанию дохода. Это один из крупнейших кейсов банкротства иностранного ИТ-бизнеса в России после 2022 года.

Исторический контекст