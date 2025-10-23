Paint вернулся — и теперь рисует лучше вас: Microsoft дала ему мозги на базе ИИ

Компания Microsoft выпустила обновление Paint версии 11.2509.441.0, которое делает классический графический редактор частью экосистемы искусственного интеллекта Windows. Новая версия приложения теперь умеет автоматически изменять стили изображений — от реализма до поп-арта, — используя встроенные инструменты Copilot.

"Функция "Изменить стиль” открывает для пользователей Paint совершенно новый способ творчества — с поддержкой искусственного интеллекта, встроенного прямо в интерфейс Windows", — отметили в Microsoft.

Как работает функция "Изменить стиль"

Главное нововведение обновления — панель Change Style (Изменить стиль). Она доступна через меню Copilot на панели инструментов Paint.

Пользователю достаточно:

открыть боковую панель Copilot; выбрать желаемый стиль (например, поп-арт, эскиз, импрессионизм и др.); нажать "Сгенерировать".

После этого Paint создаст новую версию изображения на основе исходного. Полученный результат можно:

сохранить как отдельный файл;

вставить прямо на текущий холст;

скопировать в буфер обмена для дальнейшего редактирования.

Таким образом, редактор теперь совмещает традиционную графику и нейросетевую обработку в одном окне — без необходимости использовать сторонние сервисы.

Где доступна новая версия

Обновление уже доступно участникам программы Windows Insider Program на каналах Canary, Dev и Beta в Windows 11.

Пользователи Windows 10, как уточнила компания, не получат поддержку этой функции, поскольку она требует интеграции с Copilot и новыми API, отсутствующими в старой версии ОС.

Что умеет Paint с искусственным интеллектом

За последний год Microsoft постепенно превращает Paint из базового редактора в инструмент с интеллектуальными возможностями. В версии 11.2509.441.0 добавлены:

изменение стиля изображения (основное новшество);

функция удаления фона ;

автоматическое выделение объектов ;

генерация изображений с помощью DALL·E через Copilot ;

поддержка слоёв и прозрачности, чего раньше в Paint не было.

Всё это делает классическую утилиту значительно ближе к профессиональным решениям вроде Canva или Photoshop Express.

Сравнение Paint до и после обновления

Возможность До версии 11.2509.441.0 После обновления Поддержка слоёв Нет Да Удаление фона Нет Да Изменение стиля изображения Нет Да Генерация изображений через Copilot Нет Да Работа с прозрачностью Ограничена Полная Поддержка Windows 10 Да Нет

Как использовать функцию пошагово

Обновите Paint до версии 11.2509.441.0 через Microsoft Store. Запустите приложение и выберите нужное изображение. На панели инструментов откройте Copilot → Изменить стиль. Выберите художественный стиль из предложенных. Нажмите "Сгенерировать" - и через несколько секунд появится новый вариант. Сохраните полученный файл или вставьте его на холст.

Совет: чтобы добиться наилучшего результата, используйте изображения с высоким разрешением — нейросеть Paint лучше справляется с детализированными сценами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Попытка использовать функцию на Windows 10 Кнопка неактивна Обновить систему до Windows 11 Загрузка не обновлённого Paint Отсутствует меню Copilot Проверить наличие обновлений в Microsoft Store Слишком низкое разрешение исходного изображения Стилизация выглядит размыто Использовать файлы не менее 1080p

А что если Paint станет полноценным ИИ-редактором?

Microsoft, похоже, движется именно в этом направлении. В будущем Paint может получить:

описание изображений по текстовому запросу ("создай рисунок в стиле комикса");

автоматическое улучшение качества фото ;

совместное редактирование через облако OneDrive.

Эти функции уже тестируются внутри Windows Copilot, поэтому их интеграция в Paint — лишь вопрос времени.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы Простая интеграция ИИ прямо в Paint Нет поддержки в Windows 10 Возможность быстро менять стиль без сторонних сервисов Ограниченный выбор стилей на старте Улучшенный интерфейс с Copilot Требуется подключение к интернету Поддержка слоёв и прозрачности Более высокая нагрузка на систему

Интересные факты

Функция "Изменить стиль" основана на адаптированной модели DALL·E, обученной специально для Paint. В тестовой версии доступно 6 художественных стилей, включая поп-арт, ретро, неон и масляную живопись. Microsoft заявляет, что все операции выполняются локально с частичным обращением к облаку, чтобы снизить задержки.

Исторический контекст

Программа Paint появилась в 1985 году вместе с первой версией Windows и десятилетиями оставалась базовым редактором. После долгих слухов о её возможном закрытии Microsoft решила перезапустить проект, превратив его в современный инструмент с ИИ, сохранив при этом простоту и узнаваемость интерфейса.

FAQ

Можно ли использовать функцию без Copilot?

Нет, она встроена именно в Copilot-панель Paint.

Поддерживаются ли собственные стили?

Пока нет, но Microsoft рассматривает возможность добавления пользовательских пресетов в будущих версиях.

Когда функция станет доступна всем пользователям?

После этапа тестирования в Insider-программе, предположительно — к началу 2026 года.