Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована вчера в 23:47

Paint вернулся — и теперь рисует лучше вас: Microsoft дала ему мозги на базе ИИ

Microsoft добавила искусственный интеллект в Paint

Компания Microsoft выпустила обновление Paint версии 11.2509.441.0, которое делает классический графический редактор частью экосистемы искусственного интеллекта Windows. Новая версия приложения теперь умеет автоматически изменять стили изображений — от реализма до поп-арта, — используя встроенные инструменты Copilot.

"Функция "Изменить стиль” открывает для пользователей Paint совершенно новый способ творчества — с поддержкой искусственного интеллекта, встроенного прямо в интерфейс Windows", — отметили в Microsoft.

Как работает функция "Изменить стиль"

Главное нововведение обновления — панель Change Style (Изменить стиль). Она доступна через меню Copilot на панели инструментов Paint.
Пользователю достаточно:

  1. открыть боковую панель Copilot;

  2. выбрать желаемый стиль (например, поп-арт, эскиз, импрессионизм и др.);

  3. нажать "Сгенерировать".

После этого Paint создаст новую версию изображения на основе исходного. Полученный результат можно:

  • сохранить как отдельный файл;

  • вставить прямо на текущий холст;

  • скопировать в буфер обмена для дальнейшего редактирования.

Таким образом, редактор теперь совмещает традиционную графику и нейросетевую обработку в одном окне — без необходимости использовать сторонние сервисы.

Где доступна новая версия

Обновление уже доступно участникам программы Windows Insider Program на каналах Canary, Dev и Beta в Windows 11.
Пользователи Windows 10, как уточнила компания, не получат поддержку этой функции, поскольку она требует интеграции с Copilot и новыми API, отсутствующими в старой версии ОС.

Что умеет Paint с искусственным интеллектом

За последний год Microsoft постепенно превращает Paint из базового редактора в инструмент с интеллектуальными возможностями. В версии 11.2509.441.0 добавлены:

  • изменение стиля изображения (основное новшество);

  • функция удаления фона;

  • автоматическое выделение объектов;

  • генерация изображений с помощью DALL·E через Copilot;

  • поддержка слоёв и прозрачности, чего раньше в Paint не было.

Всё это делает классическую утилиту значительно ближе к профессиональным решениям вроде Canva или Photoshop Express.

Сравнение Paint до и после обновления

Возможность До версии 11.2509.441.0 После обновления
Поддержка слоёв Нет Да
Удаление фона Нет Да
Изменение стиля изображения Нет Да
Генерация изображений через Copilot Нет Да
Работа с прозрачностью Ограничена Полная
Поддержка Windows 10 Да Нет

Как использовать функцию пошагово

  1. Обновите Paint до версии 11.2509.441.0 через Microsoft Store.

  2. Запустите приложение и выберите нужное изображение.

  3. На панели инструментов откройте Copilot → Изменить стиль.

  4. Выберите художественный стиль из предложенных.

  5. Нажмите "Сгенерировать" - и через несколько секунд появится новый вариант.

  6. Сохраните полученный файл или вставьте его на холст.

Совет: чтобы добиться наилучшего результата, используйте изображения с высоким разрешением — нейросеть Paint лучше справляется с детализированными сценами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Попытка использовать функцию на Windows 10 Кнопка неактивна Обновить систему до Windows 11
Загрузка не обновлённого Paint Отсутствует меню Copilot Проверить наличие обновлений в Microsoft Store
Слишком низкое разрешение исходного изображения Стилизация выглядит размыто Использовать файлы не менее 1080p

А что если Paint станет полноценным ИИ-редактором?

Microsoft, похоже, движется именно в этом направлении. В будущем Paint может получить:

  • описание изображений по текстовому запросу ("создай рисунок в стиле комикса");

  • автоматическое улучшение качества фото;

  • совместное редактирование через облако OneDrive.

Эти функции уже тестируются внутри Windows Copilot, поэтому их интеграция в Paint — лишь вопрос времени.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Простая интеграция ИИ прямо в Paint Нет поддержки в Windows 10
Возможность быстро менять стиль без сторонних сервисов Ограниченный выбор стилей на старте
Улучшенный интерфейс с Copilot Требуется подключение к интернету
Поддержка слоёв и прозрачности Более высокая нагрузка на систему

Интересные факты

  1. Функция "Изменить стиль" основана на адаптированной модели DALL·E, обученной специально для Paint.

  2. В тестовой версии доступно 6 художественных стилей, включая поп-арт, ретро, неон и масляную живопись.

  3. Microsoft заявляет, что все операции выполняются локально с частичным обращением к облаку, чтобы снизить задержки.

Исторический контекст

Программа Paint появилась в 1985 году вместе с первой версией Windows и десятилетиями оставалась базовым редактором. После долгих слухов о её возможном закрытии Microsoft решила перезапустить проект, превратив его в современный инструмент с ИИ, сохранив при этом простоту и узнаваемость интерфейса.

FAQ

Можно ли использовать функцию без Copilot?
Нет, она встроена именно в Copilot-панель Paint.

Поддерживаются ли собственные стили?
Пока нет, но Microsoft рассматривает возможность добавления пользовательских пресетов в будущих версиях.

Когда функция станет доступна всем пользователям?
После этапа тестирования в Insider-программе, предположительно — к началу 2026 года.

