ChatGPT стал дорогим не просто так? Microsoft обвиняют в создании дефицита ИИ

Microsoft вновь оказалась в центре антимонопольного спора — в федеральный суд Сан-Франциско подан групповой иск от потребителей, обвиняющих корпорацию в искусственном завышении цен на системы генеративного искусственного интеллекта. По мнению истцов, компания злоупотребила своим эксклюзивным партнёрством с OpenAI, ограничив доступ к вычислительным ресурсам и тем самым повлияв на стоимость подписки ChatGPT.

Суть иска: эксклюзивное соглашение и завышенные цены

Истцы утверждают, что Microsoft использовала эксклюзивное соглашение с OpenAI, заключённое ещё на ранних этапах развития ChatGPT, чтобы контролировать предложение облачных мощностей, необходимых для функционирования модели.

"Microsoft сознательно ограничила предложение вычислительных ресурсов, необходимых для работы ChatGPT, чтобы сохранить завышенные цены на подписку и снизить рыночную конкуренцию", — говорится в иске, поданном в суд Сан-Франциско.

Юристы полагают, что партнёрство между компаниями нарушает федеральное антимонопольное законодательство США, препятствуя свободной конкуренции на рынке генеративного ИИ.

В частности, Microsoft обвиняется в том, что использовала доступ к эксклюзивным серверам Azure, на которых обучались и обслуживались модели OpenAI, чтобы монополизировать инфраструктуру для генеративного ИИ и навязать свои условия ценообразования.

Как Microsoft могла повлиять на рынок

Истцы утверждают, что Microsoft получила прямую выгоду от успеха OpenAI, интегрировав её технологии в собственные продукты, включая Copilot, Bing Chat и инструменты Microsoft 365 AI.

При этом, по их словам, цены на ChatGPT Plus и корпоративные подписки GPT-4 были завышены по сравнению с аналогичными предложениями конкурентов, таких как Anthropic или Google DeepMind.

Ситуация начала меняться после того, как OpenAI заключила соглашение с Google Cloud о дополнительной закупке мощностей для обучения моделей. Тогда на рынке наметилось снижение стоимости подписок, что, по мнению истцов, доказывает, что искусственный дефицит вычислительных ресурсов действительно существовал.

Требования потребителей

Авторы иска требуют:

Возмещения ущерба пользователям, которые приобрели подписки на ChatGPT и продукты на базе OpenAI по завышенной цене. Запрета Microsoft на заключение эксклюзивных соглашений, ограничивающих доступ к облачным мощностям для конкурентов. Финансового контроля со стороны регуляторов за будущими партнёрствами компании в сфере ИИ.

Юристы отмечают, что дело может стать прецедентным, поскольку это один из первых исков, напрямую касающихся монополизации вычислительных ресурсов - нового типа инфраструктуры, критически важной для работы ИИ.

Ответ Microsoft

Компания отвергла обвинения, заявив, что её сотрудничество с OpenAI, напротив, способствует развитию отрасли.

"Партнёрство с OpenAI способствует конкуренции, инновациям и ответственной разработке ИИ", — говорится в официальном заявлении Microsoft.

В корпорации подчёркивают, что OpenAI остаётся независимой организацией, а использование её моделей в экосистеме Microsoft делает технологии ИИ доступнее для миллионов пользователей.

OpenAI, в свою очередь, отказалась от комментариев, сославшись на внутреннюю политику неразглашения информации о судебных делах.

Контекст: партнёрство Microsoft и OpenAI

Сотрудничество между компаниями началось ещё в 2019 году, когда Microsoft инвестировала в OpenAI первый миллиард долларов. В 2023-м объём инвестиций превысил 13 млрд долларов, а OpenAI получила эксклюзивный доступ к облачной платформе Azure для обучения и размещения своих моделей.

Год Событие Значение 2019 Первая инвестиция Microsoft в OpenAI ($1 млрд) Начало стратегического партнёрства 2021 Эксклюзивная интеграция GPT-3 в Azure Расширение корпоративных услуг 2023 Многоуровневое соглашение на $13 млрд Полная зависимость OpenAI от Azure 2024 Появление Copilot и Bing Chat Коммерциализация генеративного ИИ 2025 Подготовка иска о ценовом сговоре Возможное начало антимонопольного расследования

Это партнёрство неоднократно вызывало беспокойство регуляторов в США, Великобритании и ЕС. В конце 2024 года британское Управление по конкуренции (CMA) уже начало проверку влияния Microsoft на OpenAI, рассматривая, не является ли их союз фактическим слиянием компаний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заключение эксклюзивных соглашений в инфраструктуре ИИ.

Последствие: ограничение доступа к вычислительным мощностям и рост цен.

Альтернатива: открытые мультиплатформенные облачные контракты.

Ошибка: завышение цен при ограниченном предложении.

Последствие: риск антимонопольных исков и потери доверия пользователей.

Альтернатива: прозрачное ценообразование и рыночная конкуренция.

Ошибка: вертикальная интеграция ИИ-моделей и облаков.

Последствие: обвинения в монополизации инфраструктуры.

Альтернатива: разделение инфраструктурных и сервисных подразделений.

А что если Microsoft придётся раскрыть детали сделки?

Если суд обяжет корпорацию раскрыть условия соглашения с OpenAI, это может привести к полному пересмотру антимонопольной политики в сфере ИИ. Компании, владеющие облачными мощностями (Microsoft, Google, Amazon), фактически контролируют доступ к основному ресурсу — вычислениям, что создаёт новую форму рыночной зависимости.

В случае признания Microsoft виновной возможны штрафы, ограничение сделок и требование разделения бизнес-направлений по примеру антимонопольных мер, применявшихся к IT-гигантам в начале 2000-х.

Плюсы и минусы судебного процесса для индустрии

Потенциальные выгоды Потенциальные риски Повышение прозрачности ценообразования в ИИ Замедление инноваций из-за регуляций Расширение доступа к вычислительным ресурсам Рост затрат на юридическое сопровождение Возможность появления новых игроков Риски для инвестиций в ИИ-инфраструктуру

FAQ

Кто подал иск против Microsoft?

Группа потребителей из Калифорнии, использующих ChatGPT и продукты на базе OpenAI.

В чём основное обвинение?

В создании искусственного дефицита вычислительных ресурсов и завышении цен на подписки ChatGPT.

Что требует сторона истцов?

Возмещения ущерба и запрета на эксклюзивные соглашения между Microsoft и OpenAI.

Как реагирует Microsoft?

Компания настаивает, что партнёрство с OpenAI усиливает, а не подавляет конкуренцию.

Каковы шансы иска?

Эксперты считают, что при поддержке регуляторов он может привести к началу масштабного антимонопольного расследования.

Мифы и правда

Миф: Microsoft владеет OpenAI.

Правда: компании остаются юридически независимыми, хотя Microsoft имеет эксклюзивные лицензии на технологии GPT.

Миф: Microsoft определяет цены на ChatGPT.

Правда: ценообразование формально осуществляется OpenAI, но зависит от стоимости вычислений Azure.

Миф: иск направлен против OpenAI.

Правда: основным ответчиком выступает Microsoft как инфраструктурный партнёр.

Исторический контекст

• 1998 - антимонопольное дело против Microsoft за монополию на рынке браузеров.

• 2019 - начало партнёрства Microsoft и OpenAI.

• 2024 - проверки CMA и FTC по поводу доминирования в ИИ.

• 2025 - подача группового иска о завышении цен на ChatGPT.