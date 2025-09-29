Шпионские облака: что узнала Microsoft о слежке за палестинцами — и как отреагировала

Microsoft сделала резкий шаг, ограничив доступ Министерства обороны Израиля к ряду своих технологий. Причина — внутреннее расследование, показавшее, что облачные сервисы компании могли использоваться для хранения данных массовой слежки за палестинцами.

Что произошло

В четверг Microsoft подтвердила: она "прекратила и отключила" часть подписок израильских военных. Под ограничения попали:

облачное хранилище Azure ,

некоторые сервисы искусственного интеллекта.

"Мы не предоставляем технологии для обеспечения массовой слежки за гражданскими лицами", — написал вице-председатель и президент компании Брэд Смит в корпоративном блоге.

По информации The Guardian, Израиль получил уведомление о решении на прошлой неделе.

Как всё началось

Искра для расследования появилась после публикации The Guardian в августе: журналисты сообщили, что подразделение 8200 (элитная часть военной разведки Израиля) использовало Azure для хранения телефонных данных, собранных при слежке за жителями Газы и Западного берега.

После статьи Microsoft начала проверку, заявив, что сама по себе не имеет доступа к данным клиентов из-за принципа конфиденциальности.

Смит подчеркнул, что без расследования СМИ компания могла бы и не узнать о происходящем:

"Как сотрудники, мы все заинтересованы в защите конфиденциальности, учитывая ту ценность, которую она создает для бизнеса".

Давление внутри компании

Microsoft оказалась под ударом и со стороны собственных сотрудников.

В апреле, во время празднования 50-летия компании, начались протесты против её сотрудничества с Израилем.

В августе активисты устроили сидячую забастовку в офисе Смита, вынудив его закрыться.

За последние месяцы ряд сотрудников был уволен за участие в акциях против израильских контрактов.

Возможные последствия

Для Microsoft - компания укрепляет имидж игрока, который следует собственным принципам, даже если речь идёт о союзных государствах США. Но вместе с тем рискует ухудшить отношения с крупным заказчиком. Для Израиля - потеря облачных и ИИ-инструментов Microsoft может замедлить работу отдельных подразделений, завязанных на инфраструктуру Azure. Для рынка - прецедент: крупный вендор отказал военным структурам государства из-за нарушений условий использования.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Демонстрация приверженности принципам конфиденциальности Потеря части доходов от госконтракта Усиление доверия со стороны гражданских пользователей Политические последствия в отношениях с Израилем Ответ на критику сотрудников и общества Риск давления со стороны союзников Израиля Прецедент для индустрии: запрет на "массовую слежку" Возможный перенос заказов Израиля к конкурентам

FAQ

Какие сервисы ограничены?

Azure и некоторые инструменты искусственного интеллекта.

Продолжает ли Microsoft сотрудничать с Израилем?

Да, но с ограничениями: речь идёт именно о тех услугах, которые могут применяться для массовой слежки.

Расследование завершено?

Нет, проверка продолжается. Компания отказалась уточнять, какие ещё аспекты рассматриваются.