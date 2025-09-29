Шпионские облака: что узнала Microsoft о слежке за палестинцами — и как отреагировала
Microsoft сделала резкий шаг, ограничив доступ Министерства обороны Израиля к ряду своих технологий. Причина — внутреннее расследование, показавшее, что облачные сервисы компании могли использоваться для хранения данных массовой слежки за палестинцами.
Что произошло
В четверг Microsoft подтвердила: она "прекратила и отключила" часть подписок израильских военных. Под ограничения попали:
-
облачное хранилище Azure,
-
некоторые сервисы искусственного интеллекта.
"Мы не предоставляем технологии для обеспечения массовой слежки за гражданскими лицами", — написал вице-председатель и президент компании Брэд Смит в корпоративном блоге.
По информации The Guardian, Израиль получил уведомление о решении на прошлой неделе.
Как всё началось
Искра для расследования появилась после публикации The Guardian в августе: журналисты сообщили, что подразделение 8200 (элитная часть военной разведки Израиля) использовало Azure для хранения телефонных данных, собранных при слежке за жителями Газы и Западного берега.
После статьи Microsoft начала проверку, заявив, что сама по себе не имеет доступа к данным клиентов из-за принципа конфиденциальности.
Смит подчеркнул, что без расследования СМИ компания могла бы и не узнать о происходящем:
"Как сотрудники, мы все заинтересованы в защите конфиденциальности, учитывая ту ценность, которую она создает для бизнеса".
Давление внутри компании
Microsoft оказалась под ударом и со стороны собственных сотрудников.
-
В апреле, во время празднования 50-летия компании, начались протесты против её сотрудничества с Израилем.
-
В августе активисты устроили сидячую забастовку в офисе Смита, вынудив его закрыться.
-
За последние месяцы ряд сотрудников был уволен за участие в акциях против израильских контрактов.
Возможные последствия
-
Для Microsoft - компания укрепляет имидж игрока, который следует собственным принципам, даже если речь идёт о союзных государствах США. Но вместе с тем рискует ухудшить отношения с крупным заказчиком.
-
Для Израиля - потеря облачных и ИИ-инструментов Microsoft может замедлить работу отдельных подразделений, завязанных на инфраструктуру Azure.
-
Для рынка - прецедент: крупный вендор отказал военным структурам государства из-за нарушений условий использования.
Плюсы и минусы решения
|Плюсы
|Минусы
|Демонстрация приверженности принципам конфиденциальности
|Потеря части доходов от госконтракта
|Усиление доверия со стороны гражданских пользователей
|Политические последствия в отношениях с Израилем
|Ответ на критику сотрудников и общества
|Риск давления со стороны союзников Израиля
|Прецедент для индустрии: запрет на "массовую слежку"
|Возможный перенос заказов Израиля к конкурентам
FAQ
Какие сервисы ограничены?
Azure и некоторые инструменты искусственного интеллекта.
Продолжает ли Microsoft сотрудничать с Израилем?
Да, но с ограничениями: речь идёт именно о тех услугах, которые могут применяться для массовой слежки.
Расследование завершено?
Нет, проверка продолжается. Компания отказалась уточнять, какие ещё аспекты рассматриваются.
